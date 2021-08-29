Обіцяв житло і соціальні гарантії – Зеленський зустрівся з родинами загиблих захисників України

Президент пообіцяв за рік закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів

Президент наголосив на надзвичайно великому внеску полеглих воїнів у збереження незалежності нашої держави

У День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський зустрівся з членами родин полеглих військових. Про це повідомляє Офіс президента.

У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, представники уряду.

«Хочу подякувати за зустріч. У цей трагічний день ми зустрічаємося з родинами загиблих захисників. Висловлюю велику повагу та подяку вам, усім рідним і близьким тих, хто віддав свої життя за Україну», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив на надзвичайно великому внеску полеглих воїнів у збереження незалежності нашої держави.

«Для того щоб діти та онуки, наступні покоління святкували незалежність і незламність України, великі люди віддали свої життя за це», – додав він.

Президент зауважив, що подібні зустрічі необхідно проводити щороку, щоб розуміти, які проблеми є в родин загиблих захисників України і як держава має їх вирішити.

Зокрема, сьогодні під час зустрічі обговорювали соціальне, пенсійне та медичне забезпечення сімей військових.

Володимир Зеленський також наголосив, що впродовж 2021-2022 років необхідно розв'язати питання черги на отримання житла для родин загиблих учасників бойових дій на сході України та ветеранів.

«Наше завдання – за залишок цього року й за наступний, 2022 рік закрити всю чергу щодо компенсацій за житло для сімей загиблих і ветеранів», – сказав глава держави.

Учасники зустрічі також обговорили питання законодавчого закріплення статусу захисників України. Зокрема йшлося про соціальні гарантії, які потрібно визначити в окремому законі.

Голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька запропонувала, посилаючись на статтю 17 Конституції України, напрацювати законопроект, який на законодавчому рівні забезпечить порядок і механізм реалізації соціальних пільг і гарантій від держави родинам загиблих захисників України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав цю пропозицію і зауважив, що паралельно з визнанням статусу захисників та членів їхніх сімей слід проводити діалог з місцевою владою щодо наповнення відповідного соціального пакету.

«Перший крок – необхідно визнати статус захисника й членів сімей загиблих. Другий крок – спільно з місцевою владою розпочати роботу щодо того, якими соціальними пакетами наповнити цей статус», – сказав Денис Шмигаль.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання соціального забезпечення захисників України обговорюватиметься на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави, на яке запросять членів родин українських героїв.

«На наступне засідання – воно буде у вересні – ми запросимо вас. Там будуть представники всіх регіонів, буде центральна влада, і ми проговоримо всі ці питання (щодо соціального забезпечення. – Ред.)», – зазначив Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, під час засідання Конгресу члени родин захисників зможуть познайомитися з представниками місцевої влади й особисто поспілкуватися з ними.

Альона Вербицька зі свого боку закликала пришвидшити виконання Указу Президента України № 230/2021 від 11 червня 2021 року щодо створення регіональних консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевих адміністраціях.

«Це саме той механізм, який може забезпечити реалізацію місцевих соціальних пакетів і контролювати якість надання послуг і нашим захисникам, і родинам загиблих, і їхнім дітям», – сказала Альона Вербицька.

Голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин повідомив, що при всіх обласних державних адміністраціях створені консультативні ради щодо захисту прав ветеранів. Вони плідно працюють і почали розглядати всі питання.

Раніше президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Захід відбувся біля будівлі Міністерства оборони у Києві.

Нагадаємо, 29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.