У Японії пролунав гучний вибух поблизу місця виступу прем'єра Фуміо Кісіди (відео)

Зловмисника, що скоїв замах, затримано на місці події

У японському місті Вакаяма, що на заході країни, прогримів потужний вибух неподалік від місця, де проходив публічний виступ прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. Про це повідомив телеканал NHK.



Зазначається, що прем'єра евакуйовано в безпечне місце, його життю нічого не загрожує.

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Агентство Kyodo пише, що Кісіда доставлений до поліцейського управління міста Вакаяма.

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Уточнюється, що звук вибуху пролунав перед початком виступу Кісіди у Вакаямі. Імовірно, зловмисник кинув у бік прем'єра предмет, схожий на димову шашку чи сигнальну ракету, який потім вибухнув. Чоловіка затримано на місці події.

Нагадаємо, що 21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда здійснив неоголошений візит до Києва.

До слова, Японія ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави.