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Членство наближається: у Брюсселі проводять засідання Комісії Україна-НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Членство наближається: у Брюсселі проводять засідання Комісії Україна-НАТО
Міністр закордонних справ України висловив переконання, що НАТО та Україна потрібні один одному
фото з відкритих джерел

На засіданні Комісії Україна-НАТО буде розглянуто питання шляху до майбутнього членства України в Альянсі

У Брюсселі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО. На порядку денному – підтримка України в її протистоянні російській агресії, а також наближення до членства в альянсі. Про це пише «Інтерфакс».

Відкриваючи засідання, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Фінляндію як повноцінного члена альянсу, присутні зустріли це тривалими оплесками.

На його думку, український народ продовжує захищати свою країну від російської агресії, запевнив, що союзники  надалі надаватимуть свою підтримку «стільки, скільки це буде потрібно».

«Сьогоднішнє засідання – важливий етап на шляху до Вільнюського саміту. Ми обговорюватимемо, що ще ми можемо зробити, щоб гарантувати, що Україна переможе (у війні з РФ) й існуватиме як суверенна незалежна держава в Європі», – сказав він.

У зв'язку з цим Столтенберг констатував, що союзники по НАТО вже надають значну підтримку, «але терміново потрібно ще більше». «Ми маємо доставити те, що вже було обіцяно щодо навчання і важкого озброєння, і продовжувати нарощувати виробництво зброї та боєприпасів. Ми також обговорюватимемо нашу політичну і практичну підтримку Україні, як і реформи, які провадить Україна, – боротьбу з корупцією, зміцнення верховенства права і захист прав меншин. Майбутнє України – в євроатлантичній сім'ї, і ми продовжуватимемо працювати в напрямку цієї мети», – зазначив генсек альянсу.

Як відомо, це – перше засідання з 2017 року, відколи Угорщина послідовно блокувала проведення комісії на рівні вищому, ніж рівень посла.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також  розповів, що на засіданні Комісії Україна-НАТО порушить питання шляху до майбутнього членства в Альянсі.

«Ми щиро вітаємо нашого фінського друга зі вступом. Україна має на меті досягти такої ж мети – стати повноправним членом НАТО. Це буде однією з тем нашої розмови тут, у Брюсселі – як ми можемо просуватися вперед», – сказав він.

Міністр висловив переконання, що «НАТО та Україна потрібні один одному». 

«Це дуже просто. У той час, як ми цінуємо практичну підтримку, яку ми отримуємо від Альянсу, немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в євроатлантичному регіоні, ніж членство України в Альянсі», – зазначив Кулеба.

На його думку, під час зустрічі сторони обговорять пришвидшення постачання військової допомоги, яка вже була обіцяна Україні, насамперед артилерійських боєприпасів, броньованих машин, і всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу.

«Ми також обговоримо стратегічні плани з забезпечення стабільної підтримки України з боку держав-членів НАТО», – сказав міністр.

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Теги: Дмитро Кулеба озброєння Єнс Столтенберг Україна навчання держава Угорщина міністр

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