Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти

Кішіда: «Ми продовжимо підтримувати Україну так, як лише може Японія»

Японська влада ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Водночас Японія надає широкий спектр іншої допомоги на потреби України, у таких сферах як розмінування, телерадіомовлення, освіта, зміцнення державного управління й захист культурної спадщини. Ми продовжимо підтримувати Україну так, як лише може Японія», – зазначив Кішіда.

Раніше повідомлялося, що група депутатів верхньої палати парламенту Японії придбала 20 автомобілів для Збройних сил України.

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Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.