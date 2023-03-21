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Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, 21 березня, Київ
Офіс президента

Кішіда: «Ми продовжимо підтримувати Україну так, як лише може Японія»

Японська влада ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Водночас Японія надає широкий спектр іншої допомоги на потреби України, у таких сферах як розмінування, телерадіомовлення, освіта, зміцнення державного управління й захист культурної спадщини. Ми продовжимо підтримувати Україну так, як лише може Японія», – зазначив Кішіда.

Раніше повідомлялося, що група депутатів верхньої палати парламенту Японії придбала 20 автомобілів для Збройних сил України.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.

Теги: Японія Україна озброєння енергетика

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