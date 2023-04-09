Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ показали роботу NASAMS (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
ЗСУ показали роботу NASAMS (відео)
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS під час застосування українськими військовими
фото: скріншот з відео

Збиті ворожі цілі зенітники маркують на ЗРК тризубами

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS захищає небо України з листопада 2022 року. За цей час ЗРК збив більше 100 російських ракет та дронів. Про це йдеться у відео, яке опублікували Повітряні сили України. 

У відео військові пояснили, як працює цей комплекс, а саме про виявлення повітряних цілей ЗРК NASAMS. У кінці відео також показано, як такий комплекс збив крилату ракету, яку запустили військові РФ піл час чергової атаки на Україну.

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що Норвегія передасть Україні дві одиниці систем протиповітряної оборони (ППО) NASAMS та навчатиме українських військовослужбовців роботі з ними та обслуговуванню.

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. 

Теги: системи ППО відео військові Норвегія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці щиро радіють спаленій техніці ворога та кількості мертвих окупантів
Середньовічне суспільство онлайн
20 березня, 10:34
Українські воїни збили Су-24
Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
13 березня, 11:03
Двалішвілі переміг Яна одноголосним рішенням суддів
Двалішвілі переміг бійця із РФ і закричав «Слава Україні» (відео)
12 березня, 10:18
Україна – третій імпортер зброї у світі: дослідження
Україна – третій імпортер зброї у світі: дослідження
13 березня, 12:30
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів: є жертви (відео)
18 березня, 23:55
Зеленський приїхав на Херсонщину і дав місцевим жителям обіцянку (відео)
Зеленський приїхав на Херсонщину і дав місцевим жителям обіцянку (відео)
23 березня, 13:23
Сирійським ППО вдалося збити тільки деякі з ракет
Ізраїль вдарив ракетами по військових об'єктах Сирії
30 березня, 08:08
Митрополит Павло блокує перевірку на території Лаври. Коментар членів комісії (відео)
Митрополит Павло блокує перевірку на території Лаври. Коментар членів комісії (відео)
30 березня, 11:12
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
30 березня, 12:39

Події в Україні

ЗСУ показали роботу NASAMS (відео)
ЗСУ показали роботу NASAMS (відео)
Росіяни обшуковують домівки жителів Херсонщини – зведення ОДА
Росіяни обшуковують домівки жителів Херсонщини – зведення ОДА
Офіс генпрокурора назвав кількість загиблих дітей внаслідок дій армії РФ
Офіс генпрокурора назвав кількість загиблих дітей внаслідок дій армії РФ
За добу росіяни обстріляли Херсонщину більше 70 разів
За добу росіяни обстріляли Херсонщину більше 70 разів
Нічний обстріл Запоріжжя: є загиблі
Нічний обстріл Запоріжжя: є загиблі
Примусова паспортизація Херсонщини: що обіцяють окупанти місцевим
Примусова паспортизація Херсонщини: що обіцяють окупанти місцевим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
28K
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
21K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
20K
Мовний скандал в ірпінському виші: реакція міністра освіти
12K
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
8733
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту