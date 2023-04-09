ЗСУ показали роботу NASAMS (відео)

Збиті ворожі цілі зенітники маркують на ЗРК тризубами

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS захищає небо України з листопада 2022 року. За цей час ЗРК збив більше 100 російських ракет та дронів. Про це йдеться у відео, яке опублікували Повітряні сили України.

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У відео військові пояснили, як працює цей комплекс, а саме про виявлення повітряних цілей ЗРК NASAMS. У кінці відео також показано, як такий комплекс збив крилату ракету, яку запустили військові РФ піл час чергової атаки на Україну.

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Нагадаємо, що у березні стало відомо, що Норвегія передасть Україні дві одиниці систем протиповітряної оборони (ППО) NASAMS та навчатиме українських військовослужбовців роботі з ними та обслуговуванню.

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.