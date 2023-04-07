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Україна призупиняє експорт збіжжя до Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна призупиняє експорт збіжжя до Польщі
Телус подякував українській стороні за готовність разом вирішувати проблему
фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Продаж зернових Польщі відбуватиметься лише у разі дозволу Варшави

Україна призупиняє експорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику до Польщі. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом, повідомляє Polskie Radio.

«Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику», – заявив Сольський.

У свою чергу Телус подякував українському чиновнику за готовність разом вирішувати проблему, що виникла на польському ринку зерна.

«Ми, ймовірно, зустрінемося у п'ятницю (14 квітня - ред.). Ми підпишемо документ, який визначить те, що ми сьогодні встановили, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який реалізовуватиметься спільно українською та польською сторонами», – додав польський міністр.

Продаж зернових Польщі відбуватиметься лише у разі дозволу Варшави. «Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони при транзиті українського зерна до польських портів та портів інших країн ЄС», – заявив український міністр, додавши, що сторони домовилися про ще одну зустріч на початку літа.

Як раніше повідомлялося, за минулий рік Україна експортувала 2,3 млн т агропродукції. Зокрема, портами (морськими та річковими) відправлено 1,7 млн т, залізницею – 486 тис. т, автомобілем – 166 тис. т, поромом – 18 тис. т. Найбільше було відвантажено кукурудзи – 1,1 млн т, пшениці – 437 тис. т, шротів та соєвих бобів  по 199 тис. т кожної культури.

Теги: міністр експорт Микола Сольський Польща пшениця

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