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Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування
фото: Віталій Кличко

Ізраїль також прийматиме поранених українських захисників

Посольство Ізраїлю в Україні передало столиці 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби ЗСУ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським. Посольство передало Києву 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби Збройних Сил України, нашим захисникам. Така допомога – реалізація домовленості столиці та Посольства Ізраїлю в Україні. Всі набори харчування готувалися в Польщі», – зазначив мер

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Мерія вдячна Ізраїлю за підтримку, яку він надає Україні та Києву від початку широкомасштабного російського вторгнення.

«Це – сотні тонн гуманітарної допомоги, медична допомога. А також в рамках проєкту Mashav – підготовка наших фахівців-психологів для роботи з українцями, які постраждали від війни. Ми вдячні нашим ізраїльським друзям за підтримку та партнерство», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорив з Міхаелем Бродським і співробітництво щодо створення реабілітаційних центрів в Україні. Також пан Посол зазначив, що Ізраїль прийматиме поранених українських захисників, зокрема, тих, кому потрібне протезування. Прийматимуть і дітей з онкологією.

Теги: Віталій Кличко Ізраїль мер гуманітарна допомога

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