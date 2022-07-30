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У Європі зафіксована перша смерть від мавпячої віспи

Володимир Миленко
Сьогодні, 09:05 glavcom.ua
У Європі зафіксована перша смерть від мавпячої віспи
У Валенсії людина померла від наслідків мавпячої віспи
фото: Pixabay

Смерть спричинив енцефаліт, пов’язаний із інфекційним захворюванням

Перша смерть людини від наслідків мавпячої віспи на території Європи була зафіксована у Іспанії. Про це повідомляє La Vanguardia.

Іспанія на цей момент є другою після Сполучених Штатів Америки країною за кількістю підтверджених випадків віспи мавп у людей. Національна мережа епідеміологічного нагляду зазначає, що ідентифіковано уже 4298 хворих, але їх може бути й більше, оскільки результати аналізів приходять із запізненням. У США інфікованих мавпячою віспою 4907.

Із усіх захворілих ускладнення мали 135 пацієнтів. Йдеться про вторинні бактеріальні інфекції та виразки у ротовій порожнині. Госпіталізувати довелося 120 хворих, один із яких помер.

За інформацією видання EFE, смертельний випадок стався у автономній спільноті Валенсія. Згідно із попередніми даними, людина померла від енцефаліту, пов’язаного із мавпячою віспою. Зараз цей випадок аналізується для остаточного підтвердження причини смерті.

Крім смерті в Іспанії, одна людина, хвора на мавпячу віспу, померла у Бразилії. 41-річний бразилець страждав на лімфому і мав ослаблений імунітет.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

31 травня перший випадок мавпячої віспи виявлено в сусідній з Україною Угорщині.

10 червня стало відомо, що у Польщі підтвердили перший випадок віспи мавп.

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Теги: мавпяча віспа Іспанія смерть Європа епідемія

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