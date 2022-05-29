Мавпяча віспа: що вже відомо і як вберегтися

Багато симптомів мавпячого вірусу можна легко сплутати з іншими захворюваннями, такими як вітряна віспа, герпес або сифіліс, тому важлива точна діагностика

«Другого ковіду» не буде, але Велика Британія вже закупила вакцину

Спалах мавпячої віспи в США, Європі, Австралії та на Близькому Сході спантеличив експертів у сфері охорони здоров’я. У нажаханих пандемією коронавірусу інфекціоністів мавпяча віспа викликає резонне питання: чи не спровокує хвороба глобального спалаху. Більшість випадків хвороби були спровоковані через статеві контакти, причому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, найчастіше – серед чоловіків нетрадиційної орієнтації. Разом із тим, у ВООЗ зазначають, що отримали ці дані не в результаті глибоких досліджень, а спиралися лише на статистику звернень до лікарів. Однак заразитися на віспу мавп може будь-хто..

Зона ризику

Згідно з даними Our World in Data, станом на 25 травня було 346 підтверджених і випадків під підозрою у 22-х країнах за межами Африки, де вірус є ендемічним. Епідеміологічні розслідування тривають, однак зареєстровані випадки наразі не мають встановленого зв’язку з подорожами до ендемічних районів.

Інфекційна хвороба є ендемічною у популяції, коли ця хвороба постійно підтримується в цій популяції без втручання зовнішніх джерел. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах, а малярія – ні.

Кількість виявлених випадків мавпячої віспи у світі станом на 26 травня

Експерти стверджують, що мавпяча віспа не стане «другим ковідом», проте розмови про доцільність щеплення певних категорій населення у США вже почалися (Графіка Axios Visuals)

Як захиститися

Є й гарна новина: експерти в галузі охорони здоров’я сходяться на думці, що ризики дуже широкого розповсюдження серед населення низькі. Центр з контролю та профілактики захворювань США, Національної служби охорони здоров’я Великобританії та ВООЗ розробив низку рекомендацій, як істотно знизити ризики зараження вірусом:

Уникайте контакту з людьми, у яких нещодавно діагностовано вірус, або з тими, хто міг бути інфікованим.

Не нехтуйте маскою для обличчя при перебуванні в тісному контакті з кимось, у кого є симптоми.

Користуйтеся презервативами та з увагою ставтеся до змін в організмі, якщо ви нещодавно змінили статевого партнера.

Уникайте контакту з тваринами, які можуть бути переносниками вірусу: хворі або мертві тварини, особливо мавпи, гризуни та лугові собачки, ті, у кого в анамнезі інфекція.

Дотримуйтесь належної гігієни рук, особливо після контакту з інфікованими або підозрюваними на інфекцію тваринами або людьми. Наприклад, мийте руки водою з милом або використовуйте дезінфікуючий засіб на спиртовій основі.

Використовуйте засоби індивідуального захисту під час догляду за пацієнтами з підтвердженою або підозрюваною інфекцією мавп.

Їжте лише добре просмажене м’ясо.

Крім того, варто знати, що віспа мавп також може передаватися через поверхні, тому варто уникати контакту з поверхнями, яких торкалася хвора людина або тварина.

«Цей вірус надзвичайно стабільний поза організмом людини, тому він може жити на різних предметах», — уточнює екскомісар Центру з контролю та профілактики захворювань США доктор Скотт Готліб.

«Гарною практикою було б регулярне прання одягу та постільної білизни при високій температурі», – додав Еммануель Андре, професор медицини бельгійського університету Ку Левен. Він зауважив: це не той випадок, коли людям слід уникати громадських місць, таксі, магазинів і готелів.

«Загалом населенню не потрібно вживати набагато більше запобіжних заходів, ніж ми робимо в звичайному житті, – зазначив він. – Якщо люди належать до групи високого ризику, знають, що знаходяться в середовищі високого ризику, їм слід вживати додаткових заходів обережності».

Більшість нових випадків поширилися через сексуальні контакти, особливо часто – серед чоловіків, які мали секс з іншими чоловіками. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що заразитися вірусом може будь-хто. У зоні підвищеного ризику – діти, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом.

Що робити, якщо ви захворіли на мавпячу віспу

Якщо ви підозрюєте, що заразилися, слід негайно ізолюватися та звернутися за медичною допомогою.

Початкові симптоми такі:

лихоманка,

головний біль,

біль у м’язах,

набряк і біль у спині.

Висипання та ураження зазвичай з’являються на обличчі, руках, ногах, очах, роті або геніталіях протягом одного-п’яти днів. Ці висипання поступово перетворюються на пухирі, які можуть наповнюватися білою рідиною, перш ніж лопнути.

Багато симптомів вірусу можна легко сплутати з іншими захворюваннями, такими як вітряна віспа, герпес або сифіліс, тому медичне підтвердження важливо.

Якщо у вас діагностовано віспу мавп, не потрібно панікувати: захворювання, як правило, легко переноситься, і більшість людей одужують протягом 2-4 тижнів.

Частинка вірусу мавпячої віспи

Інфекціоністи стверджують, що мавпяча віспа піддається лікуванню відомими противірусними препаратами.

Мавпяча віспа – новий ковід?

Загальна картина того, як віспа мавп поширюється по всьому світу, є, безумовно, тривожною, але вірус поводиться не зовсім несподівано. «Це точно не схоже на Covid-19... Ми знаходимося в моменті, де його поширення можна контролювати, каже керівник епідеміологічної групи CDC Андреа Макколлум.

«Люди бачать, що ці випадки щодня з’являються на кількох континентах, і ситуація дуже нагадує ту, яка розгорталась у перші дні поширення Covid-19», – каже Дженніфер Нуццо, директор Пандемічного центру Школи громадського здоров’я Університету Брауна.

«Але запобігти поширенню Covid-19 було неймовірно важко через те, що люди могли бути інфікованими і не знати про це, і тому продовжували поширювати його серед оточуючих. Шансів, що так поводитиметься і цей вірус, набагато менше», — стверджує Нуццо.

Водночас фахівець акцентує: деякі симптоми цього захворювання видаються незвичними, але спосіб поширення вірусу між людьми «дуже відповідає тому, що ми знаємо про віспу мавп». Та нині не ясно, чи не стала інфекція більш заразною, ніж досі вважалося, а тому – чи не маємо ми справу із мутацією вірусу. Пандемія Covid-19 навчила, що віруси можуть швидко змінюватися.

Зліва – віруси мавпячої віспи, справа – коронавірус Sars-Cov-2

Андреа МакКоллум каже, що США планують співпрацювати з іншими країнами для збору даних, які дозволять моделям прогнозування «краще зрозуміти, чого очікувати в майбутньому, і коли ми почнемо спостерігати зниження динаміки захворюваності».

Професор молекулярної вірусології Ноттінгемського університету Джонатан Болл, каже: «Той факт, що лише один із 50 контактів першого пацієнта, інфікованого мавпячою віспою, заразився, свідчить, що вірус має низьку поширюваність».

Знову вакцини?

Вірус, що спричиняє віспу мавп, належить до того ж сімейства, що й чорна віспа. Вакцинація проти чорної віспи на 85% ефективна проти віспи мавп.

Нині американські інституції з питань охорони здоров’я не виключають, що доведеться щепити людей з груп ризику, а також тих, хто знаходиться у безпосередньому контакті з хворими на мавпячу віспу (приміром, медперсонал). Велика Британія закупила вакцини проти віспи, але скільки уколів треба зробити, наразі невідомо.

ВООЗ заявила, що навряд чи знадобляться масові щеплення для боротьби зі спалахом. Але, враховуючи темпи поширення та відсутність ясності щодо його причини, організація закликала людей дотримуватися належної гігієни та безпечного сексу, щоб допомогти контролювати поширення вірусу.

Наталія Сокирчук, «Главком»