Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вчені розповіли, коли чекати спалах мавп'ячої віспи

Дар‘я Липська
Сьогодні, 15:01 glavcom.ua
Вчені розповіли, коли чекати спалах мавп'ячої віспи
Кількість випадків не повинна вийти на плато
фото з відкритих джерел

У групі ризику підхопити віспу мавп може бути близько 125 тис. осіб

У 70 країнах уже зареєстрували 17,8 тис. випадків захворювання. А до 2 серпня у 88 країнах ВООЗ прогнозує зростання до більш ніж 27 тисяч випадків.

Спалах захворювання на віспу мавп може досягти піку вже через кілька місяців. Шансів на те, що поширення хвороби зупиниться, майже немає. Про це повідомляє Reuters із посиланням на вчених, які консультують Всесвітню організацію охорони здоров'я.

За їхніми словами, кількість випадків подвоюється кожні два тижні. За останніми даними, у 70 країнах зареєстрували 17,8 тис. випадків мавпячої віспи. До 2 серпня у 88 країнах ВООЗ прогнозує зростання до більш ніж 27 тис. випадків.

Вчені з усього світу повідомили, що робити прогнози складно, але, ймовірно, передача триватиме кілька місяців, а, можливо, і довше.

«Ми маємо впоратися з цим», – каже Енн Рімуан, професор епідеміології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Директор Інституту глобальної охорони здоров'я Женевського університету, який очолює консультативну групу ВООЗ у Європі, Антуан Флао прогнозує, що кількість випадків не вийде на плато (період, під час якого кількість випадків тримається на одному рівні), принаймні протягом наступних чотирьох-шести місяців або доки люди з високим ризиком інфікування не будуть або вакциновані, або інфіковані.

В Організації сексуального здоров'я у Великій Британії нещодавно підрахували, що в групі ризику може перебувати близько 125 тис. осіб.

Вчені змоделювали три сценарії, кожен із яких включає «стійку передачу» хвороби:

  • між чоловіками, які мають статеві стосунки з чоловіками;
  • поза цими групами;
  • серед уразливих груп населення.

Постійна передача може призвести до мутацій, які роблять вірус більш заразним, зазначають вчені.

За межами Африки віспа мавп поширюється переважно серед чоловіків, які мають секс з іншими чоловіками, що змушує клініки сексуального здоров'я бути готовими до нових випадків.

Нагадаємо, головний санлікар розповів, чи дійде в Україну мавпяча віспа.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.

Читайте також: Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
Теги: мавпяча віспа хвороби

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби на глобальному рівні, як «помірний»
Мавпяча віспа: ВООЗ оприлюднила статистику
5 червня, 18:11
Зразки ще десяти осіб з підозрою на мавпячу віспу у Польщі наразі досліджуються
Мавпяча віспа: Польща повідомила про перший випадок
10 червня, 15:55
Вірус швидко поширюється, випадки захворювання були виявлені в 75 країнах
Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію
23 липня, 18:27

Соціум

Вчені розповіли, коли чекати спалах мавп'ячої віспи
Вчені розповіли, коли чекати спалах мавп'ячої віспи
Росіяни придумали, чим замінить товари з Ikea
Росіяни придумали, чим замінить товари з Ikea
Скільки поляки витратили на допомогу українським біженцям: оприлюднено дані
Скільки поляки витратили на допомогу українським біженцям: оприлюднено дані
Страйк працівників зупинив британську залізницю: що відбувається
Страйк працівників зупинив британську залізницю: що відбувається
До Землі наближається 122-метровий астероїд
До Землі наближається 122-метровий астероїд
У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)
У Сербії стартувала виставка про війну в Україні (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Гроші від ООН отримають не всі пенсіонери: хто в пріоритеті
228K
Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням
41K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Дебати у Британії: ведуча втратила свідомість під час промови Трасс про Путіна
24K
Що відбувається з курсом долара: дані з обмінників
14K
Окупанти досягли успіхів під Бахмутом і продовжують наступ – ISW

Новини

Рада заборонила примусове стягнення боргів за комуналку
Сьогодні, 15:33
В окупованому Херсоні вибухнула автівка
Сьогодні, 15:17
Турецькі ЗМІ маніпулюють інформацією про виробництво Bayraktar у РФ – РНБО
Сьогодні, 14:59
Синоптики дали прогноз на останній місяць літа
Сьогодні, 14:46
Ракетний удар по Миколаєву: фото наслідків
Сьогодні, 14:44
Порошенко заявив про переломний момент на фронті
Сьогодні, 11:17

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00