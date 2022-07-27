Вчені розповіли, коли чекати спалах мавп'ячої віспи

У групі ризику підхопити віспу мавп може бути близько 125 тис. осіб

У 70 країнах уже зареєстрували 17,8 тис. випадків захворювання. А до 2 серпня у 88 країнах ВООЗ прогнозує зростання до більш ніж 27 тисяч випадків.

Спалах захворювання на віспу мавп може досягти піку вже через кілька місяців. Шансів на те, що поширення хвороби зупиниться, майже немає. Про це повідомляє Reuters із посиланням на вчених, які консультують Всесвітню організацію охорони здоров'я.

За їхніми словами, кількість випадків подвоюється кожні два тижні. За останніми даними, у 70 країнах зареєстрували 17,8 тис. випадків мавпячої віспи. До 2 серпня у 88 країнах ВООЗ прогнозує зростання до більш ніж 27 тис. випадків.

Вчені з усього світу повідомили, що робити прогнози складно, але, ймовірно, передача триватиме кілька місяців, а, можливо, і довше.

«Ми маємо впоратися з цим», – каже Енн Рімуан, професор епідеміології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Директор Інституту глобальної охорони здоров'я Женевського університету, який очолює консультативну групу ВООЗ у Європі, Антуан Флао прогнозує, що кількість випадків не вийде на плато (період, під час якого кількість випадків тримається на одному рівні), принаймні протягом наступних чотирьох-шести місяців або доки люди з високим ризиком інфікування не будуть або вакциновані, або інфіковані.

В Організації сексуального здоров'я у Великій Британії нещодавно підрахували, що в групі ризику може перебувати близько 125 тис. осіб.

Вчені змоделювали три сценарії, кожен із яких включає «стійку передачу» хвороби:

між чоловіками, які мають статеві стосунки з чоловіками;

поза цими групами;

серед уразливих груп населення.

Постійна передача може призвести до мутацій, які роблять вірус більш заразним, зазначають вчені.

За межами Африки віспа мавп поширюється переважно серед чоловіків, які мають секс з іншими чоловіками, що змушує клініки сексуального здоров'я бути готовими до нових випадків.

Нагадаємо, головний санлікар розповів, чи дійде в Україну мавпяча віспа.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.



Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.