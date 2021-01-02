Сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США

Сенатори мають намір домагатися призначення виборчої комісії, у якій будуть повноваження проводити розслідування і перевірку результатів

У США 11 сенаторів від Республіканської партії мають намір оскаржити результати виборів президента країни, зроблені в ході голосування на колегії виборників.

Про це повідомляє Fox News.

Вони мають намір пред'явити формальне заперечення. Крім того, чиновники мають намір домагатися призначення виборчої комісії, у якій будуть повноваження проводити розслідування і перевірку результатів виборів в спірних штатах.

При цьому сенатори виступили за те, щоб певні штати оцінили висновки комісії, а також могли провести слухання штатів, щоб запевнити змінені підсумки виборів.

«Відповідно, ми маємо намір 6 січня проголосувати проти виборників зі спірних штатів», – сказано в заяві сенаторів.

Раніше Байден отримав більше 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента Сполучених Штатів. Пізніше Путін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах. Він направив йому телеграму, в якій побажав новому президенту США успіхів.

Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.