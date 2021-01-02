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    Сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США

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    Сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США - Сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США
    Сенатори-республіканці оскаржать підсумки президентських виборів США

    Сенатори мають намір домагатися призначення виборчої комісії, у якій будуть повноваження проводити розслідування і перевірку результатів

    У США 11 сенаторів від Республіканської партії мають намір оскаржити результати виборів президента країни, зроблені в ході голосування на колегії виборників.

    Про це повідомляє Fox News.

    Вони мають намір пред'явити формальне заперечення. Крім того, чиновники мають намір домагатися призначення виборчої комісії, у якій будуть повноваження проводити розслідування і перевірку результатів виборів в спірних штатах.

    При цьому сенатори виступили за те, щоб певні штати оцінили висновки комісії, а також могли провести слухання штатів, щоб запевнити змінені підсумки виборів.

    «Відповідно, ми маємо намір 6 січня проголосувати проти виборників зі спірних штатів», – сказано в заяві сенаторів.

    Раніше Байден отримав більше 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента Сполучених Штатів. Пізніше Путін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах. Він направив йому телеграму, в якій побажав новому президенту США успіхів.

    Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні.

    14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

    Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

    Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації. 

    Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп розслідування президент інавгурація
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