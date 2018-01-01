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    У Казахстані затвердили алфавіт на основі латиниці

    Згідно з документом, повністю перехід на латиницю має завершитися до 2025 року
    Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латиниці. [READ_MORE] Про це повідомляє прес-служба президента Казахстану. Назарбаєв вніс зміни в указ, який був підписаний наприкінці жовтня 2017 року. Згідно з документом, повністю перехід на латиницю має завершитися до 2025
    • Сьогодні, 09:11
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    Згідно з документом, повністю перехід на латиницю має завершитися до 2025 року

    Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латиниці.

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    Про це повідомляє прес-служба президента Казахстану.

    Назарбаєв вніс зміни в указ, який був підписаний наприкінці жовтня 2017 року.

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    Згідно з документом, повністю перехід на латиницю має завершитися до 2025 року.

    До 1920-х років казахська мова використовувала арабське письмо, яке змінив алфавіт на основі латиниці. Він проіснував до 1940 року, коли був прийнятий казахський кириличний алфавіт. В даний час казахський алфавіт на основі кирилиці складається з 42 букв.

    Затверджений президентом новий алфавіт  містить 32 літери. 

    В оновленій версії алфавіту міститься менше латинських літер з апострофами. Без апострофів будуть вживатися букви о, u, y, а також з'явилися дві подвійні букви - sh і ch.

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