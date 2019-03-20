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    У світі

    У Казахстані почали перейменовувати вулиці на честь Назарбаєва

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    Одна з вулиць на честь&nbsp;Нурсултана Назарбаєва - У Казахстані почали перейменовувати вулиці на честь Назарбаєва
    Одна з вулиць на честь Нурсултана Назарбаєва

    Вулиці і проспекти перейменовують в Павлодарі, Караганді, Актау, Шимкенті, Петропавловську, Атирау, Уральську, Усть-Каменогорську

    У Казахстані центральні вулиці і проспекти низки міст вирішили назвати на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який напередодні пішов у відставку.

    Як повідомляє «Настоящее время», депутати обласних центрів прийняли рішення про перейменування проспектів і вулиць в Павлодарі, Караганді, Актау, Шимкенті, Петропавловську, Атирау, Уральську, Усть-Каменогорську.

    «Депутати вирішили, що одна з центральних вулиць міста протяжністю 6,8 км гідна імені цього історичного діяча. Ми виходили з тих міркувань, що наше місто росте і розвивається. Ця вулиця проходить через всі його частини і з'єднує центр і околицю», - сказав в ході сесії депутат міської ради Петропавловська Павло Афанасьєв.

    Нагадаємо, парламент Казахстану сьогодні, 20 березня, прийняв законопроект про перейменування Астани в Нурсултан.

    Як відомо, екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

    19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

    Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
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