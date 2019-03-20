У Казахстані почали перейменовувати вулиці на честь Назарбаєва



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Одна з вулиць на честь Нурсултана Назарбаєва

Вулиці і проспекти перейменовують в Павлодарі, Караганді, Актау, Шимкенті, Петропавловську, Атирау, Уральську, Усть-Каменогорську

У Казахстані центральні вулиці і проспекти низки міст вирішили назвати на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який напередодні пішов у відставку.

Як повідомляє «Настоящее время», депутати обласних центрів прийняли рішення про перейменування проспектів і вулиць в Павлодарі, Караганді, Актау, Шимкенті, Петропавловську, Атирау, Уральську, Усть-Каменогорську.

«Депутати вирішили, що одна з центральних вулиць міста протяжністю 6,8 км гідна імені цього історичного діяча. Ми виходили з тих міркувань, що наше місто росте і розвивається. Ця вулиця проходить через всі його частини і з'єднує центр і околицю», - сказав в ході сесії депутат міської ради Петропавловська Павло Афанасьєв.

Нагадаємо, парламент Казахстану сьогодні, 20 березня, прийняв законопроект про перейменування Астани в Нурсултан.

Як відомо, екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.