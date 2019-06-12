У Казахстані вступив в посаду другий президент



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Сьогодні вдруге склав присягу Касим-Жомарт Токаєв, який переміг на президентських виборах 9 червня

У столиці Казахстану Нур-Султані 12 червня відбулася церемонія складання присяги президента Касимом-Жомартом Токаєвим.

Під час церемонії у Палаці незалежності він заявив, що працюватиме над реалізацією стратегії свого попередника Нурсултана Назарбаєва.

На церемонії був присутній і колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв. Він склав повноваження президента в березні після майже 30-річного, але, тим не менше, зберіг за собою вплив на важелі влади.

Токаєв приведений до присяги як президент країни вдруге. Перша його інавгурація відбулася 20 березня 2019 після рішення Назарбаєва піти з посади.

За офіційними даними, 66-річний Токаєв набрав понад 70% голосів виборців на оголошених ним дострокових виборах президента Казахстану 9 червня. Ці вибори були затьмарені затриманнями сотень учасників мирних антиурядових протестів.

У середу Генпрокуратура Казахстану на тлі очікуваних сьогодні антиурядових протестів, учасники яких наполягають на нелегітимності минулих виборів, виступила із застереженням про відповідальність за порушення правил проведення мирних зібрань.

Раніше міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення під час голосування 9 червня. Жодні з виборів, проведених в Казахстані з моменту здобуття незалежності в 1991 році, не були визнані міжнародними організаціями вільними і справедливими.

ДОВІДКА

Касим-Жомарт Токаєв народився 17 травня 1953 року в місті Алма-Ата. Батько - Кемел Токаевіч Токаєв (1923-1986), учасник Великої Вітчизняної війни, відомий письменник, основоположник детективно-пригодницького жанру в казахської літературі. Мати - Турар Шабарбаева (1931-2000), працювала в Алма-Атинській педагогічному інституті іноземних мов.

Токаєв в 1975 році закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин (рос. МГИМО), переддипломне стажування пройшов у посольстві СРСР в КНР, в 1983-1984 роках стажувався в Пекінському лінгвістичному інституті. У 1992 році закінчив Дипломатичну академію Міністерства закордонних справ РФ.

У 1992 році був призначений заступником міністра закордонних справ Казахстану. У 1994 році очолив МЗС. У жовтні 1999 року був призначений прем'єр-міністром. З 2003 по 2007 рік знову очолював МЗС Казахстану.

У січні 2007 року обраний главою Сенату парламенту Казахстану. У березні 2011 року призначений заступником Генсека ООН, Генеральним директором відділення ООН в Женеві.

Розлучений. Має сина Тимура.