  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Китаї перекинулося судно з туристами, загинуло 10 осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Судно, розраховане на перевезення до 40 осіб, на момент перекидання було перевантажено - У Китаї перекинулося судно з туристами, загинуло 10 осіб
    Судно, розраховане на перевезення до 40 осіб, на момент перекидання було перевантажено
    Фото: АР

    Судно було перевантажене під час аварії

    На південному заході Китаю на річці перекинувся пасажирський човен, загинули щонайменше 10 осіб, ще п'ять – зникли безвісти. Про це повідомляє АР.

    Інцидент стався у провінції Гуйчжоу на річці Цзанке.

    За даними агентства, більшість пасажирів, які перебували на судні, була учнями.

    Судно, розраховане на перевезення до 40 осіб, на момент перекидання було перевантажено.

    Під час пошуково-рятувальної операції, до якої залучили 50 інших суден, із води дістали 41 особу, 10 з них були загиблими.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Китаї перекинулося судно з туристами, загинуло 10 осіб
    У Китаї перекинулося судно з туристами, загинуло 10 осіб
    У Китаї перекинулося судно з туристами, загинуло 10 осіб
    Фото: АР

    Зниклими безвісти є п'ятеро осіб, тому кількість загиблих може зрости.

    Причин інциденту ще не названо, проводять розслідування.За попередніми даними, судно перекинулося унаслідок сильного вітру.

    Нагадаємо, раніше туристичне судно, на борту якого було щонайменше 17 пасажирів, затонуло поблизу грецького острова Мілос, що в Егейському морі. В районі вже почали рятувальну операцію.

    Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію. До місця події вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.

    Яхта, довжиною близько 30 метрів, перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.

    Теги: Китай аварія розслідування перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Китаї перекинулося судно з туристами, загинуло 10 осіб