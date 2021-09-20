У Китаї перекинулося судно з туристами, загинуло 10 осіб

Судно, розраховане на перевезення до 40 осіб, на момент перекидання було перевантажено

Судно, розраховане на перевезення до 40 осіб, на момент перекидання було перевантажено

Судно було перевантажене під час аварії

На південному заході Китаю на річці перекинувся пасажирський човен, загинули щонайменше 10 осіб, ще п'ять – зникли безвісти. Про це повідомляє АР.

Інцидент стався у провінції Гуйчжоу на річці Цзанке.

За даними агентства, більшість пасажирів, які перебували на судні, була учнями.

Судно, розраховане на перевезення до 40 осіб, на момент перекидання було перевантажено.

Під час пошуково-рятувальної операції, до якої залучили 50 інших суден, із води дістали 41 особу, 10 з них були загиблими.

Зниклими безвісти є п'ятеро осіб, тому кількість загиблих може зрости.

Причин інциденту ще не названо, проводять розслідування.За попередніми даними, судно перекинулося унаслідок сильного вітру.

Нагадаємо, раніше туристичне судно, на борту якого було щонайменше 17 пасажирів, затонуло поблизу грецького острова Мілос, що в Егейському морі. В районі вже почали рятувальну операцію.

Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію. До місця події вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.

Яхта, довжиною близько 30 метрів, перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.