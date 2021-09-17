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    На Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП (фото)

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    Із вагітною жінкою у машині був її чоловік та четверо спільних малолітніх дітей віком від 3 до 7 років - На Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП (фото)
    Із вагітною жінкою у машині був її чоловік та четверо спільних малолітніх дітей віком від 3 до 7 років
    Фото: kv.npu.gov.ua

    Жінку і одну дитину госпіталізували

    На Київщині вагітна багатодітна жінка потрапила у ДТП, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

    «Вчора ввечері о 21 годині до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась неподалік села Томилівка. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомили медики», – зазначається у повідомленні.

    Група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, які прибули на місце, з'ясували, що ДТП трапилась за участі автомобілів Volkswagen Golf та Volkswagen Transporter, за кермом якого «перебувала 31-річна жінка на 33-му тижні вагітності. Також в цій машині був з нею чоловік та четверо спільних малолітніх дітей віком від 3 до 7 років.

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    На Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП (фото)
    На Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП (фото)
    На Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП (фото)

    За кермом Volkswagen Golf перебував 33-річний чоловік. Його госпіталізували «з поверхневими саднами верхніх кінцівок та правого колінного суглобу». В поліції зазначають, що також відразу після автопригоди 5-річного хлопчика з саднами і раною губи та матір, у якої виявили забій нижнього відділу грудної клітки, госпіталізували до лікарні.

    Слідчі, які працювали на місці події, з'ясовують всі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. У слідчому відділі приймається рішення щодо визначення кваліфікації. В подальшому після отримання результатів стану потерпілих поліцейські приймуть остаточне рішення.

    Нагадаємо, у липні в столиці у ДТП потрапила вагітна жінка з двома дітьми в автівці.

    Теги: ДТП Київщина аварія жінка чоловік Volkswagen
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    На Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП (фото)