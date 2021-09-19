У Миколаєві через прорив каналізаційного колектора затопило двори будинків (відео)

Потік нечистот утворив ями на вулиці та залив двори

У Миколаєві у районі вулиці Липової прорвало каналізаційний колектор. Вулицю і приватні будинки залило нечистотами, повідомляє місцеве видання «Преступности.НЕТ».

Місцями потоком фактично розмило землю і утворилися невеликі ями.

Прорив каналізації у Миколаєві Автор: ПНТВ

Прорив стався біля горизонтального дуба в парку «Дружба» близько 20:45, після чого по вулиці в буквальному сенсі з величезною швидкістю потік бруд.

Наслідки прориву колектора Автор: ПНТВ

В результаті стоками залило двори приватних домоволодінь, розташованих уздовж вулиці. Місцями потоком фактично розмило землю, утворилися невеликі ями.

Нагадаємо, через рясні зливи, які пройшли у Києві на початку вересня, в будинку на Маяковського 36/7 (Деснянський район) залило водою декілька квартир.

Мешканці будинку скаржаться, що квартири їм заливає після кожного сильного дощу. А керуюча компанія та депутати районної ради, мовляв, на скарги не реагують.