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    У Миколаєві через прорив каналізаційного колектора затопило двори будинків (відео)

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    Нечистоти із каналізації залили двори будинків - У Миколаєві через прорив каналізаційного колектора затопило двори будинків (відео)
    Нечистоти із каналізації залили двори будинків
    Фото «Преступности.НЕТ»

    Потік нечистот утворив ями на вулиці та залив двори

    У Миколаєві у районі вулиці Липової прорвало каналізаційний колектор. Вулицю і приватні будинки залило нечистотами, повідомляє місцеве видання «Преступности.НЕТ».

    Місцями потоком фактично розмило землю і утворилися невеликі ями.

    Прорив каналізації у Миколаєві
    Автор: ПНТВ

    Прорив стався біля горизонтального дуба в парку «Дружба» близько 20:45, після чого по вулиці в буквальному сенсі з величезною швидкістю потік бруд.

    Наслідки прориву колектора
    Автор: ПНТВ

    В результаті стоками залило двори приватних домоволодінь, розташованих уздовж вулиці. Місцями потоком фактично розмило землю, утворилися невеликі ями.

    Нагадаємо, через рясні зливи, які пройшли у Києві на початку вересня, в будинку на Маяковського 36/7 (Деснянський район) залило водою декілька квартир.

    Мешканці будинку скаржаться, що квартири їм заливає після кожного сильного дощу. А керуюча компанія та депутати районної ради, мовляв, на скарги не реагують.

    Теги: Миколаїв аварія потоп
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    У Миколаєві через прорив каналізаційного колектора затопило двори будинків (відео)