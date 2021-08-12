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    В Егейському морі затонула яхта з туристами

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    На місці події працюють три катери берегової охорони, два кораблі, приватний катер і два вертольоти - В Егейському морі затонула яхта з туристами
    На місці події працюють три катери берегової охорони, два кораблі, приватний катер і два вертольоти
    Фото: kathimerini.gr

    У морі триває пошуково-рятувальна операція

    Туристичне судно, на борту якого було щонайменше 17 пасажирів, затонуло поблизу грецького острова Мілос, що в Егейському морі. В районі вже почали рятувальну операцію. Про це повідомляє Greek Reporter.

    Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію. До місця події вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.

    Яхта, довжиною близько 30 метрів, перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.

    Крім того, на місці перебуває пасажирський пором, який підбирає людей з затонулої яхти.

    Поки що причини, за яких затонуло судно, залишаються невідомими.

    Зазначається, що у районі проведення пошуково-рятувальної операції дме сильний вітер.

    До слова, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

    Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

    12 серпня у чотирьох регіонах на півдні Італії почали горіти ліси. В результаті загинули троє людей.

    Тим часом після лісових пожеж у Туреччині лютують повені.

    До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.

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    Теги: Греція туризм корабель аварія ВМС вітер пором море
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    В Егейському морі затонула яхта з туристами