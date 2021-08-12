В Егейському морі затонула яхта з туристами
У морі триває пошуково-рятувальна операція
Туристичне судно, на борту якого було щонайменше 17 пасажирів, затонуло поблизу грецького острова Мілос, що в Егейському морі. В районі вже почали рятувальну операцію. Про це повідомляє Greek Reporter.
Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію. До місця події вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.
Яхта, довжиною близько 30 метрів, перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.
Крім того, на місці перебуває пасажирський пором, який підбирає людей з затонулої яхти.
Поки що причини, за яких затонуло судно, залишаються невідомими.
Зазначається, що у районі проведення пошуково-рятувальної операції дме сильний вітер.
До слова, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.
Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.
12 серпня у чотирьох регіонах на півдні Італії почали горіти ліси. В результаті загинули троє людей.
Тим часом після лісових пожеж у Туреччині лютують повені.
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