В Егейському морі затонула яхта з туристами

На місці події працюють три катери берегової охорони, два кораблі, приватний катер і два вертольоти

На місці події працюють три катери берегової охорони, два кораблі, приватний катер і два вертольоти

У морі триває пошуково-рятувальна операція

Туристичне судно, на борту якого було щонайменше 17 пасажирів, затонуло поблизу грецького острова Мілос, що в Егейському морі. В районі вже почали рятувальну операцію. Про це повідомляє Greek Reporter.

Грецька влада оперативно розгорнула пошуково-рятувальну операцію. До місця події вилетіли два вертольоти ВПС і ВМС Греції, попрямували катери берегової охорони, а також рибальські судна.

Яхта, довжиною близько 30 метрів, перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.

Крім того, на місці перебуває пасажирський пором, який підбирає людей з затонулої яхти.

Поки що причини, за яких затонуло судно, залишаються невідомими.

Зазначається, що у районі проведення пошуково-рятувальної операції дме сильний вітер.

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12 серпня у чотирьох регіонах на півдні Італії почали горіти ліси. В результаті загинули троє людей.

Тим часом після лісових пожеж у Туреччині лютують повені.

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