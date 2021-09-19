У Китаї дітям обмежили доступ до TikTok

Відтепер дітям в Китаї дозволено користуватися китайською версією додатку TikTok (Douyin) не більше 40 хв на день

У Китаї дітям до 14 років обмежили доступ до місцевої версії TikTok 40 хв на день. Про це повідомляє компанія-власник соціальної мережі ByteDance.

Відтепер дітям в Китаї дозволено користуватися китайською версією додатку TikTok (Douyin) не більше 40 хв на день.

Крім того, заходити в додаток діти зможуть тільки в проміжку між 6:00 та 22:00 за місцевим часом.

Зазначається, що новий дитячий режим додатку відповідає обмеженням китайського уряду на доступ до відеоігор для дітей.

Компанія також рекомендувала батькам допомогти своїм дітям пройти процедуру верифікації акаунту з використанням справжніх імені та прізвища.

Крім того, компанія заявила, що контент в дитячому режимі TikTok тепер буде включати в себе освітні матеріали, наприклад про наукові експерименти.

До слова, на Дніпропетровщині загинув 15-річний підліток. Він хотів подихати газом з балона, та після пуску впав і миттєво помер.

Вдихаючи газ із побутового балона для заправки приладів, він хотів зняти відео в TikTok і похвалитися перед друзями.

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