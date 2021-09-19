  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    У Китаї дітям обмежили доступ до TikTok

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Китайська версія TikTok ввела жорсткі обмеження для дітей - У Китаї дітям обмежили доступ до TikTok
    Китайська версія TikTok ввела жорсткі обмеження для дітей
    Фото: Ntc

    Відтепер дітям в Китаї дозволено користуватися китайською версією додатку TikTok (Douyin) не більше 40 хв на день

    У Китаї дітям до 14 років обмежили доступ до місцевої версії TikTok 40 хв на день. Про це повідомляє компанія-власник соціальної мережі ByteDance.

    Відтепер дітям в Китаї дозволено користуватися китайською версією додатку TikTok (Douyin) не більше 40 хв на день.

    Крім того, заходити в додаток діти зможуть тільки в проміжку між 6:00 та 22:00 за місцевим часом.

    Зазначається, що новий дитячий режим додатку відповідає обмеженням китайського уряду на доступ до відеоігор для дітей.

    Компанія також рекомендувала батькам допомогти своїм дітям пройти процедуру верифікації акаунту з використанням справжніх імені та прізвища.

    Крім того, компанія заявила, що контент в дитячому режимі TikTok тепер буде включати в себе освітні матеріали, наприклад про наукові експерименти.

    До слова, на Дніпропетровщині загинув 15-річний підліток. Він хотів подихати газом з балона, та після пуску впав і миттєво помер.

    Вдихаючи газ із побутового балона для заправки приладів, він хотів зняти відео в TikTok і похвалитися перед друзями.

    Читайте також:
    Теги: діти Китай соціальні мережі TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Китаї дітям обмежили доступ до TikTok