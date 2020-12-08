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    У зоопарку Барселони коронавірус виявили у чотирьох левів

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    <span>Левам надають необхідну ветеринарну допомогу</span> - У зоопарку Барселони коронавірус виявили у чотирьох левів
    Левам надають необхідну ветеринарну допомогу
    Фото: Zoo de Barcelona

    Трьох самиць та одного самця протестували на Covid-19 після того, як у них помітили легкі симптоми хвороби

    У чотирьох левів в зоопарку Барселони результати тесту підтвердили Covid-19. 

    Про це повідомляє The Guardian.

    Це другий відомий випадок, коли великі тварини з родини котячих заразилися коронавірусом.

    Три самки на ім'я Зала, Німа і Ран Ран, а також самець Кіумбе були протестовані після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми хвороби.

    Двоє співробітників зоопарку також отримали позитивний результат тесту після того, як спалах коронавірусу виявили у минулому місяці. Наразі влада розслідує, як могли заразитися леви.

    «Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їхнім легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання на грип, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження. Тварини відреагували добре», - заявили у зоопарку Барселони.

    Чотирирічний самець і самки, яким виповнилося 16 років, не контактували з іншими тваринами в зоопарку, який залишається відкритим для відвідувачів.

    Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де в квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі тварини з родини котячих заразилися. Усі вони одужали.

     

    Теги: Іспанія зоопарк тварини хвороби коронавірус
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