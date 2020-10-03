У ЗМІ показали, як виглядає шестикімнатна палата, де Трамп лікується від коронавірусу (фото)



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Walter Reed – найбільший в США військово-медичний центр Фото Dailymail

Білий дім заявив, що Трамп буде працювати з президентського люкса протягом декількох днів

Президент США Дональд Трамп, який захворів коронавірусом, знаходиться в 71-ій «президентській палаті» в національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда.

Про це повідомляє DailyMail.

Палата Трампа складається з шести кімнат, в тому числі окрема для зустрічей з високопоставленими чиновниками й ізольована оглядова.

«Люкс спеціально обладнаний захисними пристроями та засобами зв’язку, що використовуються для підтримки президента», – написала контр-адмірал Конні Маріано, яка була лікарем обох президентів Джорджа Буша-старшого і Білла Клінтона і була директором медичного відділення Білого дому.

Білий дім заявив, що Трамп буде «працювати» з президентського люкса протягом «декількох днів», але багато хто припускає, що його госпіталізація передбачає, що президенту набагато гірше, ніж це показують офіційні заяви.

Walter Reed – найбільший в США військово-медичний центр, в ньому 244 ліжка для пацієнтів, в тому числі 50 ліжок у відділенні інтенсивної терапії.

Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.