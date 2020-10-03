У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



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Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській областях та місті Києві

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи

За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус зареєстровано: у Харківській області – 516 (Харків –408), в Одеській області – 310 (Одеса – 206), Дніпропетровській області – 297 (Дніпро –242), у Сумській області – 231 (Суми – 178) та місто Київ – 441», – розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

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