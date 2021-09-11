У компанії Pfizer заявили, що вакцина від коронавірусу для дітей 5-12 років буде готова через місяць
Pfizer завершує клінічні випробування на 3000 добровольцях у віці до 11 років
У компанії паралельно працюють над щепленнями для дітей у віці до 5 років
Компанія Pfizer має намір в найближчі тижні подати заявку на вакцину від коронавірусу для дітей у віці 5-11 років. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.
Відзначається, що Pfizer завершує клінічні випробування на 3000 добровольцях у віці до 11 років. Прогнози – найоптимістичніші. Так, до теперішнього часу у дітей не спостерігалося ніяких аномальних побічних ефектів, а вакцина призводить до значного збільшення антитіл. Орієнтовна доза, необхідна для цієї вікової групи – третина від тієї, що необхідна дорослим. Експерти вважають, що FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) схвалить цю вакцину вже в жовтні.
Паралельно у Pfizer ведуть експерименти зі створення вакцини для дітей у віці від 6 місяців і до 5 років.
Нагадаємо, більшу частину (55%) нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі виявляють у дітей шкільного та дошкільного віку. Covid-19 зараз атакує дітей, а на вікову групу старше 60 років припадає лише близько 3% випадків захворювання.
До слова, ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину».
Як повідомлялося, вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені.