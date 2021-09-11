У компанії Pfizer заявили, що вакцина від коронавірусу для дітей 5-12 років буде готова через місяць

Pfizer завершує клінічні випробування на 3000 добровольцях у віці до 11 років

У компанії паралельно працюють над щепленнями для дітей у віці до 5 років

Компанія Pfizer має намір в найближчі тижні подати заявку на вакцину від коронавірусу для дітей у віці 5-11 років. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Відзначається, що Pfizer завершує клінічні випробування на 3000 добровольцях у віці до 11 років. Прогнози – найоптимістичніші. Так, до теперішнього часу у дітей не спостерігалося ніяких аномальних побічних ефектів, а вакцина призводить до значного збільшення антитіл. Орієнтовна доза, необхідна для цієї вікової групи – третина від тієї, що необхідна дорослим. Експерти вважають, що FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) схвалить цю вакцину вже в жовтні.

Паралельно у Pfizer ведуть експерименти зі створення вакцини для дітей у віці від 6 місяців і до 5 років.

Pfizer стала першою у світі компанією, яка випускає схвалену регуляторами вакцину для дітей у віці 12-15 років. Щеплення цією вакциною проводяться і в Ізраїлі.

Нагадаємо, більшу частину (55%) нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі виявляють у дітей шкільного та дошкільного віку. Covid-19 зараз атакує дітей, а на вікову групу старше 60 років припадає лише близько 3% випадків захворювання.

До слова, ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину».

Як повідомлялося, вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені.