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    У компанії Pfizer заявили, що вакцина від коронавірусу для дітей 5-12 років буде готова через місяць

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    Pfizer завершує клінічні випробування на 3000 добровольцях у віці до 11 років - У компанії Pfizer заявили, що вакцина від коронавірусу для дітей 5-12 років буде готова через місяць

    Pfizer завершує клінічні випробування на 3000 добровольцях у віці до 11 років

    Фото з відкритих джерел

    У компанії паралельно працюють над щепленнями для дітей у віці до 5 років

    Компанія Pfizer має намір в найближчі тижні подати заявку на вакцину від коронавірусу для дітей у віці 5-11 років. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

    Відзначається, що Pfizer завершує клінічні випробування на 3000 добровольцях у віці до 11 років. Прогнози – найоптимістичніші. Так, до теперішнього часу у дітей не спостерігалося ніяких аномальних побічних ефектів, а вакцина призводить до значного збільшення антитіл. Орієнтовна доза, необхідна для цієї вікової групи – третина від тієї, що необхідна дорослим. Експерти вважають, що FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) схвалить цю вакцину вже в жовтні.

    Паралельно у Pfizer ведуть експерименти зі створення вакцини для дітей у віці від 6 місяців і до 5 років.

    Pfizer стала першою у світі компанією, яка випускає схвалену регуляторами вакцину для дітей у віці 12-15 років. Щеплення цією вакциною проводяться і в Ізраїлі.

    Нагадаємо, більшу частину (55%) нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі виявляють у дітей шкільного та дошкільного віку. Covid-19 зараз атакує дітей, а на вікову групу старше 60 років припадає лише близько 3% випадків захворювання.

    До слова, ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину».

    Як повідомлялося, вчені розраховували, який ризик померти від ковіду мають нещеплені.

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    Теги: США Ізраїль лікар щеплення коронавірус
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    У компанії Pfizer заявили, що вакцина від коронавірусу для дітей 5-12 років буде готова через місяць