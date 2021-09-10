Pfizer розчарував? Ізраїльський лікар назвав «сильнішу і серйознішу вакцину»

При зараженні коронавірусом «Дельта» ефективність нинішніх вакцин різко падає

Відомий ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль допускає, що з часом можуть з’явитися нові, стабільніші до мутацій коронавірусу вакцини. Проте вже зараз за ефективністю варто окремо виділити американський препарат Moderna.

«Зараз ефективність вакцини Pfizer – 67%, ефективність Moderna трохи більша, але точно сказати у відсотках зараз не можна. Думаю, протягом місяця ми дізнаємося. Те ж саме й Astra Zeneca – приблизно ефективність її така ж, але Moderna сильніша та серйозніша», – сказав ізраїльський фахівець в інтерв’ю «Главкому».

З слів експерта, попри те, що ефективність препарату Pfizer, яким вакциновані 65% громадян Ізраїлю, з часом знижується, серед заражених значно менше важких пацієнтів.

«Ми перші у світі почали вакцинувати дітей, тому що чим більше буде вакцинованих, тим більше буде знижена передача вірусу. Знову ж, кількість передачі вірусу набагато менше серед вакцинованого населення. Але в Ізраїлі тестують 1% населення на добу. Вдумайтеся, що всі ці цифри – це лише безсимптомні люди, без єдиного симптому, але у них тільки позитивна відповідь ПЛР-тесту. З вакцинованими дітьми все нормально. Так що в Ізраїлі в реальності з обережністю можна говорити, що все добре», – пояснив фахівець.

Борис Бриль не став давати прогнозів щодо появи нових варіацій коронавірусу.

«Всі намагаються прогнозувати. Але вірус нас не слухає та робить те, що він хоче», – сказав він.

Водночас можливість стримувати пандемію все ж є.

«Ми вже щепимося третьою дозою. Можливо, потрібно буде робити щеплення кожні пів року, хоча можливо з'являться нові стабільніші вакцини», – допускає Борис Бриль.

До слова, Борис Бриль вважає, що для прискорення темпів вакцинації Україні варто запровадити кримінальну відповідальність за поширення у публічному просторі антивакцинальних фейків.

Зі свого боку МОЗ України повідомив, що розробляє нові правила карантину з привілеями для вакцинованих.

Тим часом американські вчені розробили одразу дві вакцини, які не потребують низьких температур при зберіганні та транспортуванні.