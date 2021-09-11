11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії

Теракт 11 вересня в США – це низка терористичних актів, що відбулися в різних куточках країни

Сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня

Сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

Архівне відео Associated Press терактів 11 вересня:

О 8:46 ранку за північноамериканським східним часом перший літак врізався в Північну башту Всесвітнього торговельного центру на Нижньому Манхеттені. 17 хвилин по тому другий літак врізався в Південну вежу. Менше ніж за 90 хвилин, башти-близнюки, в яких щодня працювали до 50 тисяч людей, впали.

О 9:37 третій авіалайнер врізався в західний фасад Пентагона.

О 10:03 четвертий літак упав на поле на півдні Пенсильванії. Він прямував до Капітолія або до Білого дому, але завдяки сміливості пасажирів, які вже знали про те, що Америка піддалася нападам, задуму терористів не судилося справдитись.

Згідно з даними Національної комісії у Всесвітньому торговельному центрі загинули понад 2600 осіб, 125 загинули в Пентагоні, 256 людей загинули в усіх чотирьох літаках. Це були громадяни США і ще 91 держави, в тому числі й України.

Тодішній лідер «Аль-Каїди» Усама бен Ладен спершу заперечував будь-яку причетність до теракту, однак у 2004 році він взяв на себе відповідальність за атаки. У травні 2011 року силами американських спецпризначенців Усаму бен Ладена було виявлено і вбито в Афганістані.

Головного підозрюваного в організації нападів – Халіда Шейха Мохаммеда та чотирьох його спільників було заарештовано в Пакистані у 2002-2003 роках. Наразі вони знаходяться на військовій базі Гуантанамо на Кубі.

Трагедія 11 вересня стала поштовхом для посилення антитерористичної боротьби США та багатьма іншими державами.

З 2002 року Конгрес США ухвалив рішення відзначати 11 вересня як День патріота. У 2009 році, після затвердження акту 111-13 Загального Закону США, ця дата називається Загальнонаціональним днем служіння і пам’яті.

Нагадаємо, секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися.

До слова, президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден в суботу, 11 вересня, з нагоди 20-ї річниці терористичних актів закликав співвітчизників до єдності. Байден каже, що почуття національної єдності, яке можна було побачити після дня терактів, зараз проявляється дуже рідко.