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    У Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19

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    У Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19 - У Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19
    У Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19

    Регулятор вивчив 364 повідомлення про передбачувані побічні реакції після вакцинації

    У Швейцарії 16 осіб похилого віку померли після вакцинації від коронавірусу.

    Про це повідомляє державний фармацевтичний регулятор Swissmedic.

    Регулятор вивчив 364 повідомлення про передбачувані побічні реакції після вакцинації, з них 199 повідомлень відносяться до препаратів компаній Pfizer / BioNTech, 154 – до вакцини від Moderna. У двох випадках вакцина не була вказана.

    «У 16 серйозних випадках люди померли. Вік померлих становив в середньому 86 років, і у більшості з них раніше були серйозні захворювання», – наголошується в повідомленні.

    Також в тексті стверджується, що немає доказів того, що вакцинація була причиною смерті.

    Більшість (74 відсотки) випадків прояви побічних реакцій були класифіковані як несерйозні. У звітах про пацієнтів повідомлялося, що найбільш поширені реакції – почервоніння, свербіж в місці ін'єкції, головний біль, лихоманка і озноб.

    Всього 95 повідомлень (26 відсотків) були класифіковані як серйозні. У цих випадках люди лікувалися в лікарні, або у них виявляли оперізуючий лишай, лихоманку, сильний головний біль, зараження Covid–19 і алергічні реакції, включаючи чотири випадки анафілактичного шоку.

    Раніше повідомлялося, що влада США вивчає 23 випадки смерті в штаті Нью-Йорк після вакцинації від коронавірусу.

    У січні стало відомо, що в Швейцарії п'ять осіб померли після щеплення вакциною Pfizer.

    В середині лютого 85-річний чоловік помер через кілька хвилин після вакцинації від коронавірусу в Греції.

    Теги: США щеплення вакцинація вік коронавірус
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