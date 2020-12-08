У США померли шість учасників випробувань вакцини Pfizer

BioNTech та Pfizer, за попередніми результатами досліджень заявили про ефективність вакцини від коронавірусу у 90% випадків

Двом із загиблих вводили препарат, а іншим - плацебо

У США під час випробуванні американо-німецької вакцини Pfizer від коронавірусу померли шість учасників випробувань. Двом із загиблих вводили цей препарат, а іншим - плацебо.

Про це говориться в доповіді Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

У всіх загиблих учасників випробувань були проблеми зі здоров'ям і хронічні захворювання. При цьому половина з них була старше 55 років.

Повідомляється, що в одного з вакцинованих був атеросклероз, ожиріння. Він помер через три дні після введення першої дози вакцини.

У іншого добровольця через 60 днів після введення другої частини вакцини сталася зупинка серця. Через три дні він помер.

Два пацієнти з групи плацебо померли від інфаркту та інсульту, причина ще двох смертей з'ясовується.

Нагадаємо, що 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

Ще 27 листопада AstraZeneca провела ще одні випробування вакцини від коронавірусу.

Як відомо, вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.