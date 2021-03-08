Оперативні дані вакцинації: за минулу добу в Україні було щеплено 910 осіб

Загальна кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні становить 17947 осіб

За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 910 осіб. З них вакциновано 1 дозою – 910 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 17947 осіб, всі вони отримали 1 дозу вакцини.

За 07 березня 2021 року було зроблено на 379 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 29 мобільних бригад з імунізації, – повідомляє ресурс МОЗ «Вакцинація від Covid-19».

Найбільшу кількість щеплень за 07 березня 2021 року було проведено у Донецькій області – 240 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 2180 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу виглядає так:

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).