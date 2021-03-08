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    ДТП з українським автобусом у Польщі: водієві загрожує до восьми років ув’язнення

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    Водій не пам'ятає ситуацію з ДТП і знаходиться в поганому емоційному стані - ДТП з українським автобусом у Польщі: водієві загрожує до восьми років ув’язнення

    Водій не пам'ятає ситуацію з ДТП і знаходиться в поганому емоційному стані

    48-річному українському водієві повідомили про звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті

    У Польщі висунули звинувачення водієві автобуса з українцями, який потрапив у смертельну ДТП. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Про це повідомляє Польське агентство друку з посиланням на коментар в правоохоронних органах.

    Представниця окружної прокуратури в місті Пшемисль Беата Стажецька розповіла, що 48-річному українському водієві Володимиру К. повідомили про звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті.

    Зараз він у лікарні, де його допитали. Володимир заявив, що не пам'ятає ситуацію з ДТП і знаходиться в поганому емоційному стані. Прокурори дали припис не залишати йому територію Польщі. Йому залишили паспорт і будуть відвідувати його з метою контролю кожен день.

    За попередніми даними слідства, ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. За словами Стажецької, автобус їхав з дозволеною для тієї ділянки автомагістралі швидкістю, проте вона була занадто високою для запланованого повороту направо.

    Нагадаємо, у Польщі встановили особи трьох з п’яти жертв аварії українського автобуса.

    Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП.

    Нагадаємо, у суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців.

    Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

    П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

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    Теги: прокуратура ДТП Польща смерть водій українці
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