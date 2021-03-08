У США застрелили відомого репера

Чакі Трилл був поранений і пізніше помер в лікарні

Артист приїхав до Атланти для участі в музичному заході

Відомого репера Чакі Трилла (справжнє ім’я Корі Детідж) застрелили в штаті Джорджія в США. Про це пише The Mirror.

33-річний артист був убитий в своїй власній машині на автостраді міста Атланта. Близько третьої години ночі за місцевим часом невідомі розстріляли машину виконавця з проїжджаючого поруч автомобіля. Вбивці ще не знайдені, їх розшукує поліція. Сам Чакі Трилл був поранений і пізніше помер в лікарні.

Відзначається, що репер приїхав до Атланти для участі в музичному заході. The Mirror пише, що Трилла називали багатообіцяючим новачком в індустрії.

В кінці листопада 2020-го американського репера Ліл Яса (справжнє ім’я Олександр Марк Антоніо) застрелили після запису нового треку. Поліція заявила, що виявила місце злочину недалеко від станції Bart. За словами друзів репера, у нього не було ворогів і він не зробив нічого, що могло призвести до чогось подібного.

Нагадаємо, в Майамі застрелили скандального репера XXXTentacion.