У США застрелили відомого репера
Чакі Трилл був поранений і пізніше помер в лікарні
Артист приїхав до Атланти для участі в музичному заході
Відомого репера Чакі Трилла (справжнє ім’я Корі Детідж) застрелили в штаті Джорджія в США. Про це пише The Mirror.
33-річний артист був убитий в своїй власній машині на автостраді міста Атланта. Близько третьої години ночі за місцевим часом невідомі розстріляли машину виконавця з проїжджаючого поруч автомобіля. Вбивці ще не знайдені, їх розшукує поліція. Сам Чакі Трилл був поранений і пізніше помер в лікарні.
Відзначається, що репер приїхав до Атланти для участі в музичному заході. The Mirror пише, що Трилла називали багатообіцяючим новачком в індустрії.
Нагадаємо, в Майамі застрелили скандального репера XXXTentacion.