У Латвії на законодавчому рівні зрівняли статус радянських і нацистських ветеранів війни

Статус учасника Другої світової війни не буде присвоюватися особам, засудженим за злочини проти людства

Сейм Латвії у четвер, 21 грудня, в остаточному читанні прийняв закон про надання статусу учасника Другої світової війни громадянам Латвії, які воювали в регулярних військових частинах як проти нацистської Німеччини, так і проти СРСР. На негромадян закон не поширюється. Про це повідомляє Delfi. Учасниками Другої світової війни визнаються громадяни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Статус учасника Другої світової війни не буде присвоюватися особам, засудженим за злочини проти людства

Сейм Латвії у четвер, 21 грудня, в остаточному читанні прийняв закон про надання статусу учасника Другої світової війни громадянам Латвії, які воювали в регулярних військових частинах як проти нацистської Німеччини, так і проти СРСР. На негромадян закон не поширюється. Про це повідомляє Delfi.

Учасниками Другої світової війни визнаються громадяни Латвії, які були такими на 17 червня 1940 року, і постійних жителів Латвії, які легально в'їхали в країну до цієї дати. Ця норма не поширюється на осіб і членів їх сімей, які прибули до Латвії за так званим договором про військові бази від 5 жовтня 1939 року.

Учасниками Другої світової війни не будуть визнані також співробітники націонал-соціалістичної партії Німеччини і її воєнізованих структур, таємної поліції і служб безпеки цього режиму. Цей статус не буде надано також співробітникам КДБ СРСР або ЛССР, за винятком співробітників їх фінансових і адміністративно-господарських структурних підрозділів.

Статус учасника Другої світової війни не буде присвоюватися особам, засудженим за злочини проти людства та інші аналогічні злочини.

Закон встановлює, що Латвія не несе юридичної відповідальності за діяння окупаційної влади під час її окупації і що як окупована держава вона не брала участь у військових діях під час Другої світової війни.

Учасникам Другої світової війни планується видавати свідоцтво встановленого зразка і пам'ятний нагрудний знак.

Самоврядування матиме право вирішувати питання про надання соціальних гарантій учасникам Другої світової війни і в рамках своїх бюджетів виділяти їм допомогу, пільги зі сплати муніципальних зборів або в отриманні послуг.