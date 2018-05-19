У літака російської авіакомпанії відмовив двигун

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Лайнер, що виконував рейс з Москви до Астрахані, повертається до «Внуково»

Літак Boeing російської авіакомпанії «Перемога», що виконував рейс з Москви до Астрахані, повертається в аеропорт «Внуково» через відмову правого двигуна. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представників компанії.

«Відбулася відмова правого двигуна при виконанні рейсу в Астрахань, [літак] повертається у «Внуково», - повідомили в авіакомпанії.

Судячи з інформації ресурсу Flightradar24, повітряне судно розгорнулося в небі над Волгоградської областю Росії. Станом на 9:00 за київським часом літак перебував над регіоном Москви. Аеропорт готується до екстреної посадки.

Згідно з розкладом аеропорту, рейс «Перемоги» до Астрахані ДР 163 вилетів у суботу з «Внуково» о 7:15. Він повинен був прибути в Астрахань в 9:18. Рейс, як випливає з даних табло, виконується на Boeing 737-800.

За даними авіакомпанії, всі її 12 літаків моделі Boeing 737-800 зроблені в 2014-2015 роках і отримані безпосередньо з заводу.