У Литві хворий на коронавірус двічі тікав з лікарні



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54-річного пацієнта повернули до лікарні через пару годин після втечі

Після першої втечі чоловіка тримали в палаті, де були зняті віконні ручки, а двері були замкнені зовні

У литовському місті Каунас з місцевої лікарні двічі тікав хворий на коронавірус. Про це повідомляє портал Delfi.

54-річного пацієнта повернули до лікарні через пару годин після втечі. За попередніми даними, він повернувся сам. Чи були у чоловіка, який самовільно покинув медичний заклад, нові контакти протягом цього періоду і де він був, в даний час з’ясовують фахівці з лікарні та центру охорони здоров’я, а також співробітники поліції.

Хворий коронавірусом чоловік вдруге втікає з медичного закладу. Вперше він втік з того ж медичного закладу 23 липня. Тоді чоловік також втік через вікно палати.

Після першої втечі чоловіка тримали в палаті, де були зняті віконні ручки, а двері були замкнені зовні. Проте в неділю вранці після сніданку було помічено, що пацієнта не було в палаті. Йому якось вдалося відкрити вікно і втекти через нього.

Після першої втечі пацієнта з медичного закладу поліція почала досудове розслідування відповідно до пункту 1 статті 277 Кримінального кодексу – порушення правил боротьби з епідеміями або інфекційними захворюваннями. Ця стаття передбачає, що особа, яка була поінформована медичним закладом про свою хворобу і попереджена про заходи захисту поставила під загрозу зараження небезпечним інфекційним захворюванням іншої людини, карається штрафом або позбавленням волі або арештом, або тюремним ув’язненням на строк до одного року.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).