Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 920 осіб
У столиці виявлено хворих 95 осіб
Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 605
Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).
Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.
У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).
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Всього63929
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Одужали35497
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Хворіють26842
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Померли1590
Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).
Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).
Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.
У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).