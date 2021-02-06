У Лондоні сталася серія нападів із ножем: є загиблий та дев’ять поранених
Поліція повідомила про п’ять інцидентів з використанням ножів у районі Кроудон
Один чоловік загинув, ще дев'ять отримали поранення в результаті серії нападів з ножем на півдні Лондона.
Про це повідомляє Sky News.
Поліція повідомила про п’ять інцидентів з використанням ножів у районі Кроудон. Наразі триває розслідування того, чи пов’язані напади між собою.
«На жаль, сьогодні ввечері ми спостерігали низку непотрібних і абсолютно огидних жорстоких сутичок, включаючи таку, яка призвела до загибелі», – сказав детектив Нікі Ерроузміт.
Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Наразі двох чоловіків заарештовано за підозрою в причетності до нападів. Поліція посилила присутність у районі, де сталися напади.
Нагадаємо, минулого тижня патрульні затримали 47-річного жителя Вінниці, який у центрі міста – на вулиці Грушевського погрожував ножем 18-річному студенту.