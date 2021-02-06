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    У Лондоні сталася серія нападів із ножем: є загиблий та дев’ять поранених

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    Поліція посилила присутність у районі, де сталися напади - У Лондоні сталася серія нападів із ножем: є загиблий та дев’ять поранених
    Поліція посилила присутність у районі, де сталися напади
    Фото: sky.com

    Поліція повідомила про п’ять інцидентів з використанням ножів у районі Кроудон

    Один чоловік загинув, ще дев'ять отримали поранення в результаті серії нападів з ножем на півдні Лондона.

    Про це повідомляє Sky News.

    Поліція повідомила про п’ять інцидентів з використанням ножів у районі Кроудон. Наразі триває розслідування того, чи пов’язані напади між собою.

    «На жаль, сьогодні ввечері ми спостерігали низку непотрібних і абсолютно огидних жорстоких сутичок, включаючи таку, яка призвела до загибелі», – сказав детектив Нікі Ерроузміт.

    Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

    Наразі двох чоловіків заарештовано за підозрою в причетності до нападів. Поліція посилила присутність у районі, де сталися напади.

    Нагадаємо, минулого тижня патрульні затримали 47-річного жителя Вінниці, який у центрі міста – на вулиці Грушевського погрожував ножем 18-річному студенту.

    Теги: вбивство напад Велика Британія розслідування поліція
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