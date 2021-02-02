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    Збройний напад у Вінниці: студенту погрожували ножем у центрі міста

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    Правоохоронці вилучили в чоловіка ніж та направили його на експертизу - Збройний напад у Вінниці: студенту погрожували ножем у центрі міста
    Правоохоронці вилучили в чоловіка ніж та направили його на експертизу
    фото: mukachevo.net

    Нападником виявися раніше судимий місцевий житель

    У понеділок, 1 лютого, ввечері патрульні затримали 47-річного жителя Вінниці, який у центрі міста – на вулиці Грушевського погрожував ножем 18-річному студенту.

    Як повідомляють у відділі комунікації Національної поліції у Вінницькій області, потерпілий звернувся до поліції близько 21:00.

    Хлопець описав нападника, що допомогло поліцейським затримати підозрюваного вже за годину поблизу місця злочину.

    За даними поліції, ним виявися раніше судимий за майнові та корисливі злочини 47-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили в чоловіка ніж та направили його на експертизу.

    Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України  (хуліганство). Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 1 лютого ввечері у Києві спецпризначенці та оперативники затримали осіб, які обстріляли авто на проспекті Степана Бандери. У ході проведення спеціальної поліцейської операції з розшуку осіб, причетних до стрілянини, були задіяні всі наряди та патрулі міста. В результаті короткочасного переслідування спецпризначенці та працівники управління карного розшуку поліції Києва затримали зловмисників у Голосіївському районі.

    Теги: Вінниця напад поліція
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