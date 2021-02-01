Вбивство на Андріївському узвозі: молодик підрізав і побив перехожого (фото, відео)

Між чоловіком і компанією молодих людей стався конфлікт, що закінчився вбивством

Страшний злочин стався в новорічну ніч

На Андріївському узвозі в центрі Києва під час конфлікту зловмисник двічі вдарив ножем у ногу перехожого, а потім ще побив його. Це сталося в новорічну ніч. Від отриманих поранень потерпілий у цей же день помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва

На місці злочину працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Павла Василенка, поліцейські за допомогою відео з камер спостереження встановили всіх учасників цієї події.

«Потерпілим виявився 37-річний уродженець Донеччини, який вже декілька років працював і мешкав у столиці. У новорічну ніч чоловік разом із своїм знайомим прогулювався на Андріївському узвозі, де між ним та компанією молодих людей відбувся конфлікт. Один із молодиків, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив наносити удари руками та ногами по голові свого опонента. Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, проте чоловік помер ввечері цього ж дня, так і не прийшовши до тями», – розповів правоохоронець.

Згідно з повідомленням судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок колото-різаного поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату.

У рамках досудового розслідування за місцем мешкання фігуранта слідчі провели санкціонований обшук, під час якого вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази.

«Наразі 26-річному уродженцю Сумської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі», – додав Василенко.