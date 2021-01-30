ФБР арештувало жінку, яка погрожувала вбити спікера Пелосі
ФБР вийшло на двох підозрюваних через відеозаписи, які зробили самі ж вони
Американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє The Washington Post.
«Федеральні правоохоронні органи заарештували двох жінок в штаті Пенсільванія за звинуваченням у штурмі будівлі Капітолію після того, як, за інформацією ФБР, одна з них заявила про намір застрелити главу Палати представників Ненсі Пелосі», – йдеться у повідомленні.
При цьому уточнюється, що ФБР вийшло на двох підозрюваних після встановлення додаткових деталей з відеозаписів, які зробили самі ж вони.
«Ми прорвалися в Капітолій . Ми потрапили всередину, виконали свою частину роботи», – сказала одна з підозрюваних на відео, яке вона відправила своїм дітям. – «Ми шукали Ненсі, щоб прострілити її мозок, але ми не знайшли її».
Головна підозрювана ідентифікована як Доун Бенкрофт. Ім'я її спільниці вказане як Даяна Сентоса-Сміт.
У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.
Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.
Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.