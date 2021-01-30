ФБР арештувало жінку, яка погрожувала вбити спікера Пелосі

ФБР вийшло на двох підозрюваних через відеозаписи, які зробили самі ж вони

Американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Федеральні правоохоронні органи заарештували двох жінок в штаті Пенсільванія за звинуваченням у штурмі будівлі Капітолію після того, як, за інформацією ФБР, одна з них заявила про намір застрелити главу Палати представників Ненсі Пелосі», – йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що ФБР вийшло на двох підозрюваних після встановлення додаткових деталей з відеозаписів, які зробили самі ж вони.

«Ми прорвалися в Капітолій . Ми потрапили всередину, виконали свою частину роботи», – сказала одна з підозрюваних на відео, яке вона відправила своїм дітям. – «Ми шукали Ненсі, щоб прострілити її мозок, але ми не знайшли її».

Головна підозрювана ідентифікована як Доун Бенкрофт. Ім'я її спільниці вказане як Даяна Сентоса-Сміт.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.