Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто
У республіці запроваджено план «Перехоплення»
фото: ТАСС

Двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу дорожньо-патрульної служби

У російській Махачкалі невідомі особи напали на працівників патрульної поліції. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

За даними дагестанських телеграм-каналів, двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу дорожньо-патрульної служби. Напад супроводжувався стріляниною, внаслідок якої, як повідомляється, троє поліцейських загинули на місці. 

Нападники захопили службовий автомобіль і втекли з місця події. У республіці запроваджено план «Перехоплення», проте наразі нападники не затримані. Їхні особи встановлюються.

Ймовірно, поранення через стрілянину отримала 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня 2024 року, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

До слова, у березні цього року, у квартирі багатоповерхового житлового будинку в Махачкалі стався вибух. За попередньою інформацією, стався вибух газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Унаслідок інциденту постраждала жінка. У Республіканській клінічній лікарні повідомили про двох постраждалих.

Також у 2023 році 30 людей загинули та понад 100 постраждали внаслідок вибуху та пожежі на автозаправці в Махачкалі. Серед загиблих щонайменше троє дітей. За попередніми даними, вибух стався у будівлі автосервісу у районі торгового центру «Глобус».

Читайте також:

Теги: Дагестан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Таємниця конклаву: чим годуватимуть кардиналів, які обирають Папу Римського
Таємниця конклаву: чим годуватимуть кардиналів, які обирають Папу Римського
У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто
У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто
Напередодні виборів Португалія вирішила радикально боротись із нелегалами
Напередодні виборів Португалія вирішила радикально боротись із нелегалами
Трамп наказав відновити сумнозвісну в'язницю
Трамп наказав відновити сумнозвісну в'язницю
У Польщі зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв
У Польщі зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв
У Китаї через шторм перекинулися човни з десятками туристів: є загиблі
У Китаї через шторм перекинулися човни з десятками туристів: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
77K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
75K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
33K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей

Новини

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua