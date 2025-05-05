У Махачкалі невідомі розстріляли патрульних та вкрали їхнє авто

Двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу дорожньо-патрульної служби

У російській Махачкалі невідомі особи напали на працівників патрульної поліції. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

За даними дагестанських телеграм-каналів, двоє невідомих відкрили вогонь по патрульному екіпажу дорожньо-патрульної служби. Напад супроводжувався стріляниною, внаслідок якої, як повідомляється, троє поліцейських загинули на місці.

Нападники захопили службовий автомобіль і втекли з місця події. У республіці запроваджено план «Перехоплення», проте наразі нападники не затримані. Їхні особи встановлюються.

У Росії невідомі напали на патруль ДПС у Махачкалі, трьох співробітників убито, пишуть роспабліки



Двоє чоловіків відкрили вогонь і втекли з місця події на службовому автомобілі. У місті оголошено план «Перехоплення». pic.twitter.com/wUCImiJKZI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 5, 2025

Ймовірно, поранення через стрілянину отримала 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня 2024 року, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

До слова, у березні цього року, у квартирі багатоповерхового житлового будинку в Махачкалі стався вибух. За попередньою інформацією, стався вибух газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Унаслідок інциденту постраждала жінка. У Республіканській клінічній лікарні повідомили про двох постраждалих.

Також у 2023 році 30 людей загинули та понад 100 постраждали внаслідок вибуху та пожежі на автозаправці в Махачкалі. Серед загиблих щонайменше троє дітей. За попередніми даними, вибух стався у будівлі автосервісу у районі торгового центру «Глобус».