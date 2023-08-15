Вибух на АЗС у Махачкалі: десятки загиблих. Фото та відео станом на ранок

Вибух стався близько 21:50 на перехресті вулиці Кулинська та Федерального шосе у селі Новокулі на виїзді з Махачкали

Внаслідок вибуху загинули 30 людей, ще 102 особи постраждали

30 людей загинули та понад 100 постраждали внаслідок вибуху та пожежі на автозаправці в Махачкалі. Серед загиблих щонайменше троє дітей. За попередніми даними, вибух стався у будівлі автосервісу у районі торгового центру «Глобус». Причину вибуху уточнюється. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними влади, вибух стався близько 21:50 на перехресті вулиці Кулинська та Федерального шосе у селі Новокулі на виїзді з Махачкали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За останніми даними, які повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ (МНС), внаслідок вибуху загинули 30 людей, ще 102 особи постраждали. Рятувальники продовжують працювати на місці. 15 серпня оголошено в республіці днем жалоби.

Місце початкового вибуху, ймовірно, знаходилося на автосервісі, який розташований навпроти АЗС, а потім пожежа перекинулася на заправку.

«З цієї точки вибуху здетонували ємності навпроти заправки, що стоїть, внаслідок чого сталися загоряння і пожежа», – сказав глава Республіки Дагестан Сергій Меліков.

Як повідомив глава республіки, сім'ї загиблих внаслідок вибуху отримають по 1 млн рублів. Сім'ям тяжко поранених виплатять по 400 тис. рублів. Сім'ям тих, хто отримав легкі травми – по 200 тис.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Telegram-канал Shot з посиланням на джерело в МНС писав, що через вибухову хвилю паливо накрило людей, які прийшли подивитися на автосервіс, що загорівся, і знаходилися від нього в радіусі 50 метрів.

Як повідомляли російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби, на заправці вибухнули дві цистерни з паливом із восьми. За даними МНС, площа пожежі становила 600 квадратних метрів. Загоряння загасили через три години.

8 фото На весь екран













Знімки розбору завалів після вибуху в Махачкалі фото: російські ЗМІ

«О 01:00 за московським часом повна ліквідація пожежі, зараз йде протока конструкції, особового складу та техніки вистачає», – сказав начальник головного управління МНС Росії по Дагестану Наріман Казимагамедов.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу, а регіональна прокуратура заявила, що почала слідство, щоб з'ясувати, наскільки ретельно дотримувалися вимог законодавства про пожежну та промислову безпеку.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня 2023 року жителі мікрорайону Караман-2 столиці Дагестану (РФ), міста Махачкала, перекрили рух федеральної автомобільної траси на Астрахань. Місцеве МВС заявляла про 150 протестувальників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, директор однієї зі шкіл у Дагестані вирішив самостійно побудувати туалет у навчальному закладі через брак грошей.