Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух на АЗС у Махачкалі: десятки загиблих. Фото та відео станом на ранок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вибух на АЗС у Махачкалі: десятки загиблих. Фото та відео станом на ранок
Вибух стався близько 21:50 на перехресті вулиці Кулинська та Федерального шосе у селі Новокулі на виїзді з Махачкали
фото: Міністерство надзвичайних ситуацій РФ

Внаслідок вибуху загинули 30 людей, ще 102 особи постраждали

30 людей загинули та понад 100 постраждали внаслідок вибуху та пожежі на автозаправці в Махачкалі. Серед загиблих щонайменше троє дітей. За попередніми даними, вибух стався у будівлі автосервісу у районі торгового центру «Глобус». Причину вибуху уточнюється. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними влади, вибух стався близько 21:50 на перехресті вулиці Кулинська та Федерального шосе у селі Новокулі на виїзді з Махачкали.

За останніми даними, які повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ (МНС), внаслідок вибуху загинули 30 людей, ще 102 особи постраждали. Рятувальники продовжують працювати на місці. 15 серпня оголошено в республіці днем жалоби.

Місце початкового вибуху, ймовірно, знаходилося на автосервісі, який розташований навпроти АЗС, а потім пожежа перекинулася на заправку.

«З цієї точки вибуху здетонували ємності навпроти заправки, що стоїть, внаслідок чого сталися загоряння і пожежа», – сказав глава Республіки Дагестан Сергій Меліков.

Як повідомив глава республіки, сім'ї загиблих внаслідок вибуху отримають по 1 млн рублів. Сім'ям тяжко поранених виплатять по 400 тис. рублів. Сім'ям тих, хто отримав легкі травми – по 200 тис.

Telegram-канал Shot з посиланням на джерело в МНС писав, що через вибухову хвилю паливо накрило людей, які прийшли подивитися на автосервіс, що загорівся, і знаходилися від нього в радіусі 50 метрів.

Як повідомляли російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби, на заправці вибухнули дві цистерни з паливом із восьми. За даними МНС, площа пожежі становила 600 квадратних метрів. Загоряння загасили через три години.

8 фото
На весь екран
Знімки розбору завалів після вибуху в Махачкалі
фото: російські ЗМІ

«О 01:00 за московським часом повна ліквідація пожежі, зараз йде протока конструкції, особового складу та техніки вистачає», – сказав начальник головного управління МНС Росії по Дагестану Наріман Казимагамедов.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу, а регіональна прокуратура заявила, що почала слідство, щоб з'ясувати, наскільки ретельно дотримувалися вимог законодавства про пожежну та промислову безпеку.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня 2023 року жителі мікрорайону Караман-2 столиці Дагестану (РФ), міста Махачкала, перекрили рух федеральної автомобільної траси на Астрахань. Місцеве МВС заявляла про 150 протестувальників.

До слова, директор однієї зі шкіл у Дагестані вирішив самостійно побудувати туалет у навчальному закладі через брак грошей.

Теги: пожежа вибух росія АЗС Дагестан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують здійснювати інформаційні атаки на українців
Будьте обережні! Працює російська пропаганда
3 серпня, 17:50
Нігер – одна з найбідніших країн світу
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном
3 серпня, 17:48
Суд відправив владику Павла до слідчого ізолятора з альтернативою внесення застави на суму 33,3 млн грн
Справа митрополита Павла. Феміда шокована: як монах став мультимільйонером? Війна і церква
25 липня, 13:00
Автомобільна черга на перетин кордону між Україною та РФ близько 12 км
«Туристи» тікають із Криму: на виїзд у РФ гігантська черга (відео)
19 липня, 07:51
Повітряні сили повідомляють про пуски надзвукових протикорабельних ракет «Онікс»
В Одесі знову лунають вибухи
21 липня, 11:08
Обстріл Харкова: російський дрон атакував гуртожиток, спалахнула пожежа
Обстріл Харкова: російський дрон атакував гуртожиток, спалахнула пожежа
1 серпня, 01:53
Представниця пресслужби уряду ФРН Крістіне Гоффманн
Удари по об’єктах РФ. Уряд Німеччини відреагував
9 серпня, 18:18
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба назвав умову для перемовин із РФ
10 серпня, 14:53
Рівень води в районі однієї з вулиць Уссурійська досяг трьох поверхів
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)
12 серпня, 09:34

Соціум

Вибух на АЗС у Махачкалі: десятки загиблих. Фото та відео станом на ранок
Вибух на АЗС у Махачкалі: десятки загиблих. Фото та відео станом на ранок
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
Міноборони РФ не може взяти під контроль деякі військові компанії – ISW
Міноборони РФ не може взяти під контроль деякі військові компанії – ISW
США, Японія та Південна Корея посилять оборонну співпрацю – ЗМІ
США, Японія та Південна Корея посилять оборонну співпрацю – ЗМІ
Російська авіакомпанія пригрозила Канаді через арештований «Руслан»
Російська авіакомпанія пригрозила Канаді через арештований «Руслан»
У Краснодарському краї Росії розбився літак Л-39: є загиблий
У Краснодарському краї Росії розбився літак Л-39: є загиблий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
30K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
28K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
20K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
19K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
17K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту