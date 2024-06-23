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У Дагестані триває стрілянина, запроваджено режим контртерористичної операції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Дагестані триває стрілянина, запроваджено режим контртерористичної операції
У Махачкалі триває стрілянина
фото: скріншот

У Дагестан прибуває військова техніка

Вже відомо про сімох загиблих поліціянтів та ще 23 поранених у Дагестані. Запроваджено режим контртерористичної операції. Про це пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що на вулицях Махачкали продовжується стрілянина, а нападники, попередньо, тримають у заручниках близько 40 людей у храмі. Офіційної інформації про це немає.

Водночас, за даними росЗМІ, двох нападників «ліквідували», а ще кількох затримали.

У нападі на Махачкалу брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова – Осман та Аділь Омарови. Попередньо, саме їх «ліквідували».

До того ж, повідомляється, що у місто Дербенте прибуває військова техніка. Центральна частина міста знеструмлена, йдуть бойові зіткнення, силовики готуються до штурму.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна, заявили у МВС Дагестану. За попередньою інформацією, одного співробітника поліції було поранено.

Як пишуть російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.

До слова, на початку березня в місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції.

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Теги: росія стрілянина Дагестан

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