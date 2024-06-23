У Дагестані триває стрілянина, запроваджено режим контртерористичної операції
У Дагестан прибуває військова техніка
Вже відомо про сімох загиблих поліціянтів та ще 23 поранених у Дагестані. Запроваджено режим контртерористичної операції. Про це пишуть росЗМІ.
Повідомляється, що на вулицях Махачкали продовжується стрілянина, а нападники, попередньо, тримають у заручниках близько 40 людей у храмі. Офіційної інформації про це немає.
У Махачкалі триває стрілянина.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
росЗМІ стверджують, що у православному храмі зачинено 40 заручників, офіційної інформації про це немає. pic.twitter.com/6M0q5eeGZM
Ситуація в Дагестані— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
Стемніло. Перестрілки продовжуються, священики перебувають у церкві, кількість терористів невідома. Введено режим контртерористичної операції. pic.twitter.com/2M80MBcNqF
Водночас, за даними росЗМІ, двох нападників «ліквідували», а ще кількох затримали.
У нападі на Махачкалу брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова – Осман та Аділь Омарови. Попередньо, саме їх «ліквідували».
До того ж, повідомляється, що у місто Дербенте прибуває військова техніка. Центральна частина міста знеструмлена, йдуть бойові зіткнення, силовики готуються до штурму.
В Дагестан прибуває військова техніка— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
Стрілянина там не вщухає. Повідомляють про загибель одного росгвардійця. pic.twitter.com/EJN09NZKnC
Нагадаємо, у неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.
Дагестан— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
Вбито священика та охоронця. Інші священики замкнулися в церкві і чекають на допомогу, — ЗМІ pic.twitter.com/9TOT5RHjE2
Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна, заявили у МВС Дагестану. За попередньою інформацією, одного співробітника поліції було поранено.
🔥Ситуація в Дагестані— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
«Невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. За попередньою інформацією, один співробітник поліції загинув, один поранений»
Також є повідомлення, що стрілянина відбувається і в Махачкалі pic.twitter.com/99Kkv7vMNu
Як пишуть російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.
До слова, на початку березня в місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції.
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