ППО замість салютів: Москва укріпилась перед парадом

Цаплієнко: Вся ППО москви вибудувана в кілька ешелонів

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, передає «Главком».

Як повідомив Цаплієнко, додаткові системи ППО передали до російської столиці з Казані та Грозного. За його словами, всі позиції систем ППО у Москві вибудувані в декілька ешелонів.

Перший ешелон працює на виявлення цілей.

«Для цього працює станція радіолокації «Дон-2Н». Навколо Москви працюють мобільні РЛС «Небо-М», «Гамма-С1», «Каста»,» – зазначив журналіст.

Другий ешелон для перехоплення стратегічних загроз, а третій ешелон включаєППО великої дальності.

«С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км», – зауважив Цаплієнко.

Четвертий ешелон відповідає за ближній бій.

«Системи «Панцир-С1» і «Тор-М2» стоять не тільки в Підмосков’ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах», – розповів Цаплієнко.

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