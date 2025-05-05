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ППО замість салютів: Москва укріпилась перед парадом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ППО замість салютів: Москва укріпилась перед парадом
скриншот з відео

Цаплієнко: Вся ППО москви вибудувана в кілька ешелонів

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, передає «Главком».

Як повідомив Цаплієнко, додаткові системи ППО передали до російської столиці з Казані та Грозного. За його словами, всі позиції систем ППО у Москві вибудувані в декілька ешелонів.

Перший ешелон працює на виявлення цілей.

«Для цього працює станція радіолокації «Дон-2Н». Навколо Москви працюють мобільні РЛС «Небо-М», «Гамма-С1», «Каста»,» – зазначив журналіст.

Другий ешелон для перехоплення стратегічних загроз, а третій ешелон включаєППО великої дальності.

«С-400 прикривають підходи з відривом до 400 км», – зауважив Цаплієнко.

Четвертий ешелон відповідає за ближній бій.

«Системи «Панцир-С1» і «Тор-М2» стоять не тільки в Підмосков’ї, а й у самій Москві на дахах будівель, на мобільних платформах», – розповів Цаплієнко.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак розмістив у своєму Telegram-каналі малюнок українського художника з інтригуючим зображенням.

Український художник Богдан Карпов, якого більшість знають за ніком «Вітер Степовий» працює в стилі піксель-арт. Він зобразив Кремль у вогні та президента України Володимира Зеленського.

Також є підпис: «Цей день ми наближали як могли».

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Теги: росія парад журналіст Москва системи ППО

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