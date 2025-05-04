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У Москві вибухнув газ в багатоповерхівці: є загиблі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Москві вибухнув газ в багатоповерхівці: є загиблі (відео)
Після вибуху зайнялась пожежа
фото з відкритих джерел

Що саме спричинило вибух і, як наслідок пожежу, наразі невідомо

У Москві внаслідок вибуху газу в будинку зайнялась пожежа. Загинули троє людей. Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».

Повідомляється, що спершу росіяни почули гучний вибух, а потім побачили, як загорілись квартири. Подія сталась на вулиці Генерала Тюлєнєва.

Пабліки пишуть, що люди намагались вибратись з палаючих квартир, але не вдалося. За попередніми даними, постраждали 11 людей та загинули троє.

Зазначається, що мешканці квартир, що вигоріли, могли залишатись ще всередині. Наразі там працюють всі екстрені служби, але загасити полум'я поки не вдається.

Пожежа охопила 100 кв.м. Комунальники вже перекрили доступ газу до квартир того району, де відбувся вибух.

Що саме спричинило вибух і, як наслідок пожежу, наразі невідомо. 

Нагадаємо, у Росії у Ханти-Мансійську вибухнув газ у житловому будинку.

Зазначається, що після вибуху почалася пожежа. Крім того, вибуховою хвилею вибило кілька віконних рам та скла, у тому числі в сусідніх будинках.13 квіт. 202

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Теги: газ Москва пожежа вибух росіяни

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