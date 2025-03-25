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У Махачкалі пролунала серія вибухів: є поранені (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Махачкалі пролунала серія вибухів: є поранені (відео)
За попередніми даними, в багатоповерхівці вибухнув газ
фото з соцмереж

Унаслідок вибухів пошкоджено приватні будинки та магазин стільникового зв'язку

У квартирі багатоповерхового житлового будинку в Махачкалі стався вибух. За попередньою інформацією, стався вибух газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Унаслідок інциденту постраждала жінка. У Республіканській клінічній лікарні повідомили про двох постраждалих.

Вибух пошкодив кілька квартир, почалася пожежа. Відкрите горіння вже, як повідомляється, вдалося ліквідувати. Унаслідок інциденту пошкоджено приблизно пів сотні припаркованих автомобілів.

Примітно, що багатоповерховий будинок не було введено в експлуатацію, а мешканці не повинні були в нього заселятися. Він входив до реєстру незаконно зведених.

Трохи пізніше з'явилася інформація про ще один вибух, який стався в одноповерховій будівлі на вулиці Шаміля. Там розташований магазин стільникового зв'язку.

Чотири людини постраждали від вибуху. Троє у важкому стані.

Нагадаємо, у центрі Москви в елітному житловому комплексі «Роза Росса» сталася масштабна пожежа. Горів дах одного з корпусів житлового комплексу. Вартість квартир у цьому будинку доходить до пів мільярда рублів.

Раніше у місті Ростов-на-Дону сталася пожежа в ТЦ «Астор». Згодом вогонь перекинувся на дах сусіднього житлового будинку, там почалася евакуація людей. 

Як повідомлялося, у Владивостоці невідомий вчинив підпал на автостоянці. Чоловік підійшов до одного автомобіля облив його легкозаймистою рідиною та підпалив. Після цього автівка спалахнула. Згодом полум'я перекинулось на автомобілі, що стояли поруч. Загалом на стоянці вигоріли 22 транспортних засоби.

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Теги: росія вибух

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