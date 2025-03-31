У М'янмі через землетрус загинуло понад 2 тис. людей

Сильний землетрус, який відбувся у М'янмі в п'ятницю, 28 березня, призвів до значних руйнувань

За даними ООН, гуманітарна ситуація в країні залишалася критичною ще до землетрусу

У М’янмі число загиблих унаслідок потужного землетрусу зросло до 2056 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Кількість поранених складає понад 3900 людей, ще 270 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

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фото: REUTERS Подолати наслідки землетрусу у М'янмі допомогають інші країни

Зазначається, що чотирьох людей витягли живими з-під завалів багатоквартирного будинку Sky Villa у місті Мандалай. Серед врятованих – вагітна жінка і дитина.

Влада М'янми оголосила національну жалобу з 31 березня по 6 квітня через землетрус.

Щонайменше 694 людини загинули і 1670 постраждали внаслідок сильного землетрусу в М'янмі, - ЗМІ



Землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 балів сталися 28 березня, в М'янмі. Підземні поштовхи відчувалися в Китаї і Таїланді. pic.twitter.com/KAsr5jAPvD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 29, 2025

Водночас у Бангкоці кількість загиблих унаслідок обвалу недобудованої багатоповерхівки зросла до 13 осіб. Тож наразі загальне число жертв підземних поштовхів – 20 людей. Ще 75 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 бала. Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу в країні загинули 1644 людини.

До слова, іноземні рятувальні команди почали літати в М’янму, щоб допомогти в пошуку тих, хто вижив після землетрусу