У Молдові активісти «повісили» Путіна

Учасники акції підтримали світовий флешмоб «Світло переможе темряву»

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Молдові відбулася акція солідарності, у якій взяли участь до трьохсот людей, передає кореспондентка «Главкому».

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Демонстрація на підтримку Україну розпочалася біля стін російського посольства в Республіці Молдова, де збиралися учасники акції. Біля російського дипломатичного представництва активісти встановили повішану ляльку, схожу на Путіна. Від посольства активісти пройшли ходою до парламенту Молдови, де запалили свічки в знак солідарності з українцями й виклали їх у формі контурів кордонів України, підтримавши світовий флешмоб «Світло переможе темряву».

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фото: Олександр Вегера

Зауважимо, що напередодні річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну невідомі в Молдові облили червоною фарбою вхід у будівлю «Россотрудничества» в Кишиневі.

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Раніше міноборони Росії заявило, нібито Київ активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я. У відповідь влада Молдови спростувала заяву міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, у містах і містечках Данії пройшли заходи присвячені роковинам кривавого вторгнення Росії в Україну. Муніципалітети спільно з українською громадою організували акції на підтримку опору України окупації.