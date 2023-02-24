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У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)
«Главком»

На стінах церкви в Йорингу продемонстрували страшні кадри війни та героїчну боротьбу українського народу

У містах і містечках Данії пройшли заходи присвячені роковинам кривавого вторгнення Росії в Україну. Муніципалітети спільно з українською громадою організували акції на підтримку опору України окупації. Про це передає кореспондент «Главкома».

Місцеві церкви провели масові молебні за мир в Україні.

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У місті Йоринг на півночі Данії церква організувала світлове шоу. На стінах церкви продемонстрували страшні кадри війни та героїчну боротьбу українського народу.

Раніше повідомлялося, що у Данії пройшла акція на підтримку України.

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська атакували українські міста. Українці розбудили ракетні удари по всій країні, а потім наземні війська ворога пішли в наступ. Зокрема, Білорусь представила себе як плацдарм для російських військових, які намагалися прорватися та зайняти північні області України. Внаслідок цього Білорусь отримала свій санкційний пакет. Проте через рік вони так і не наважилися на пряму участь у війні в Україні.

Сьогодні у всьому світі відбуваються велелюдні протести. До них мають долучаються як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.

Теги: росія війна Данія Україна

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