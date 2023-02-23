Росія хоче перекласти на Україну провокації в Придністров’ї. Молдова відреагувала

Кремль часто робить заяви про нібито провокації ЗСУ, щоб потім виправдати власні агресивні дії

Влада Молдови спростувала заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї. Про це йдеться в заяві Telegram-каналу Prima Sursă, який є офіційним каналом Кишинева.

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«Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова», – йдеться в заяві.

У Молдові зазначають, що їхні відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано.

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Нагадаємо, сьогодні міноборони Росії заявило, що Україна нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначаєтсья, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема із залученням націоналістичного формування «Азов». І для цього українські військові нібито перевдягнуться у форму солдатів армії РФ.

Зазначимо, що російська влада завжди перед власними провокаціями розголошує на весь світ, що нібито їх готує Україна.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

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Через два дні після затвердження його на посаді, Речан заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль вже відреагував.

Наприкінці минулого року, Молдова на засіданні ОБСЄ також закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.