Чи загрожує Україні атака з Придністров’я? Оперативне командування «Південь» відповіло

Кордони України поблизу Придністров'я щільно укріплені

Міністерство оборони Росії днями заявило, що Україна нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. В Міноборони РФ також запевнили, що їхні загарбники «адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони».

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Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чи є загроза відкриття бойового фронту росіянами з боку Придністров'я та що відбувається на кордоні.

«Тут, знаєте, знову включається реагування з народної лірики: гучніше за всіх «тримай злодія» кричить сам злодій. Так і тут відбувається, що намагаються (росіяни, – ред.) звинуватити Україну в тому, що вона готує якийсь напад кудись та просування своїх військ. Повірте, нам є куди просувати свої війська і в нас багато бойової роботи», – наголосила вона.

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Наталя Гуменюк зазначила, що кордони України поблизу Придністров'я щільно укріплені. І це відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення.

«Ми усвідомлювали, що наявність там військового контингенту може передбачати певну загрозу, а те, що відбувається зараз – проста шкільна географія говорить про те, що підсилення їм чекати немає звідки і будь-яка операція: повітряний десант або наводний, як вони розповідають, для них просто нереальна. Наявність наших сил угруповань і потужностей, які вздовж кордону з Придністров'ям, абсолютно адекватна тій загрозі, яка гіпотетично ймовірна з того напрямку – у випадку абсолютної відчайдушності», – резюмувала речниця ОК «Південь».

Раніше Міноборони Росії заявило, нібито Київ активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я.

Нагадаємо, Міноборони стверджувало, що «як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ із території Придністров'я». «Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановочному вторгненні, будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил Російської Федерації», – додали там.

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Крім того, міноборони Росії заявляло, що готове реагувати у разі будь-яких змін на кордоні України з невизнаним Придністров'ям. Молдова вже відреагувала на чергову провокацію РФ.

Варто наголосити, що зазвичай Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує в них Україну.

Як відомо, Придністров’я – регіон вздовж лівого берега річки Дністер, є частиною Республіки Молдова, але з 1992 року контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою).

Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль відреагував.