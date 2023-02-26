Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи загрожує Україні атака з Придністров’я? Оперативне командування «Південь» відповіло

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи загрожує Україні атака з Придністров’я? Оперативне командування «Південь» відповіло
Кордон із Придністров'ям надійно захищений, стверджуют ьвійськові
фото з відкритих джерел

Кордони України поблизу Придністров'я щільно укріплені

Міністерство оборони Росії днями заявило, що Україна нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. В Міноборони РФ також запевнили, що їхні загарбники «адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони». 

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чи є загроза відкриття бойового фронту росіянами з боку Придністров'я та що відбувається на кордоні.

«Тут, знаєте, знову включається реагування з народної лірики: гучніше за всіх «тримай злодія» кричить сам злодій. Так і тут відбувається, що намагаються (росіяни, – ред.) звинуватити Україну в тому, що вона готує якийсь напад кудись та просування своїх військ. Повірте, нам є куди просувати свої війська і в нас багато бойової роботи», – наголосила вона.

Наталя Гуменюк зазначила, що кордони України поблизу Придністров'я щільно укріплені. І це відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення.

«Ми усвідомлювали, що наявність там військового контингенту може передбачати певну загрозу, а те, що відбувається зараз – проста шкільна географія говорить про те, що підсилення їм чекати немає звідки і будь-яка операція: повітряний десант або наводний, як вони розповідають, для них просто нереальна. Наявність наших сил угруповань і потужностей, які вздовж кордону з Придністров'ям, абсолютно адекватна тій загрозі, яка гіпотетично ймовірна з того напрямку – у випадку абсолютної відчайдушності», – резюмувала речниця ОК «Південь».

Раніше Міноборони Росії заявило, нібито Київ активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я. 

Нагадаємо, Міноборони стверджувало, що «як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ із території Придністров'я». «Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановочному вторгненні, будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил Російської Федерації», – додали там.

Крім того, міноборони Росії заявляло, що готове реагувати у разі будь-яких змін на кордоні України з невизнаним Придністров'ям. Молдова вже відреагувала на чергову провокацію РФ.

Варто наголосити, що зазвичай Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує в них Україну. 

Як відомо, Придністров’я – регіон вздовж лівого берега річки Дністер, є частиною Республіки Молдова, але з 1992 року контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою).

Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль відреагував.

Читайте також: Путін підтвердив: наступна жертва – Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова хоче деокупувати Придністров’я. Кремль відреагував
Молдова хоче деокупувати Придністров’я. Кремль відреагував
20 лютого, 16:37
Демілітаризація Придністров'я. Молдова знову звернулася до Кремля
Демілітаризація Придністров'я. Молдова знову звернулася до Кремля
21 лютого, 17:17
Росія хоче перекласти на Україну провокації в Придністров’ї. Молдова відреагувала
Росія хоче перекласти на Україну провокації в Придністров’ї. Молдова відреагувала
23 лютого, 09:42

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8815
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5958
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту