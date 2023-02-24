У Кишиневі невідомі облили фарбою будівлю «Россотрудничества»

Раніше невідомі зірвали російський прапор з будівлі та почали його топтати

Будівлю, де розташований Російський центр науки і культури (представництво «Россотрудничества») у Кишиневі, невідомі облили червоною фарбою. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Минулої ночі невідомі облили червоною фарбою фасад будівлі. Було викликано поліцію, яка зафіксувала акт вандалізму», – сказали в представництві.

Це вже не перший раз, коли страждає цей центр культури. Представники центру повідомили, що нещодавно невідомий чоловік зірвав російський прапор та почав топтати його ногами.

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У жовтні минулого року невідомі активісти навідалися й до будівлі посольства РФ у Кишиневі. Чоловік написав на огорожі представництва лайливий напис, а потім почав кидати петарди в будівлю, після чого вліз на паркан і спробував проникнути до посольського комплексу. Російські дипломати направили ноту протесту, зазначивши, що напад стався за потурання молдавської влади.

Нагадаємо, що нещодавно Міноборони Росії заявило, нібито Київ активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я. Крім того, міноборони Росії заявляло, що готове реагувати у разі будь-яких змін на кордоні України з невизнаним Придністров'ям. Молдова вже відреагувала на чергову провокацію РФ.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову. Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль відреагував.